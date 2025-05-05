В'язницю "Алькатрас" знову відкриють: Трамп видав наказ

В'язницю для особливо небезпечних злочинців "Алькатрас" відкриють за дорученням президента США Дональда Трампа. Одним із найвідоміших її ув'язнених був бос італійської армії Аль Капоне.

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Про своє рішення він повідомив у соціальній мережі Х.

Американський лідер також вимагає суттєво розширити та перебудувати в'язницю. Свою позицію Трамп пояснив тим, що Америка надто довго потерпала від "порочних, жорстоких і рецидивних злочинців та покидьків суспільства", які не здатні принести нічого, окрім нещастя і страждань.

"Коли ми були серйозною нацією, у минулі часи ми без вагань саджали найнебезпечніших злочинців і тримали їх подалі від тих, кому вони могли нашкодити. Так і має бути", — вказав він.

Влада США, за його твердженням, не збирається бути заручниками злочинців, які поширюють бруд, кровопролиття і хаос на вулицях.

Відкриття в'язниці "Алькатрас", за його словами, стане символом закону, порядку і справедливості США. Міністерство юстиції, ФБР і Міністерство внутрішньої безпеки вже отримали всі інструкції щодо відновлення її роботи.

Чому закрили "Алькатрас" і хто сидів у цій в'язниці?

Федеральна в'язниця суворого режиму "Алькатрас" або "Скеля" розташована на однойменному острові в затоці Сан-Франциско. В'язницю побудували 1912 року, спочатку в ній утримували військовополонених, вона вирізнялася суворим ставленням до злочинців.

У 1936 році "Алькатрас" перебудували і передали Міністерству юстиції США. До в'язниці направляли найнебезпечніших злочинців: в "Алькатрасі" сидів бос італійської армії Аль Капоне, а також Джордж Барнс на прізвисько "Кулемет", засуджений до довічного ув'язнення за викрадення нафтового магната Чарльза Уршела.

"Скеля" славиться своєю неприступністю і режимом безпеки: за роки її роботи ув'язнені здійснили 14 спроб втечі, але жодна з них офіційно не увінчалася успіхом.

У березні 1963 року "Алькатрас" закрили і перетворили його на популярний музей. Влада США пояснювала це рішення занадто великими витратами на утримання ув'язнених на острові.

Зазначимо, що в червні 2022 року повідомлялося, що у Штатах шукали трьох втікачів, які втекли з "Алькатраса" 11 червня 1962 року.

Нагадаємо, у Росії в жовтні минулого року шестеро ув'язнених втекли з колонії № 2 в Липецькій області. Їм вдалося вирити два підкопи: з покинутого цеху і під стіною.