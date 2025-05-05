Тюрьму "Алькатрас" вновь откроют: Трамп издал приказ
Тюрьму для особо опасных преступников "Алькатрас" откроют по поручению президента США Дональда Трампа. Одним из самых ее известных заключенных был босс итальянской армии Аль Капоне.
О своем решении он сообщил в социальной сети Х.
Американский лидер также требует существенно расширить и перестроить тюрьму. Свою позицию Трамп объяснил тем, что Америка слишком долго страдала от "порочных, жестоких и рецидивных преступников и отбросов общества", которые не способны принести ничего, кроме несчастья и страданий.
"Когда мы были серьезной нацией, в прошлые времена мы без колебаний сажали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли навредить. Так и должно быть", — указал он.
Власти США, по его утверждению, не собираются быть заложниками преступников, которые распространяют грязь, кровопролитие и хаос на улицах.
Открытие тюрьмы "Алькатрас", по его словам, станет символом закона, порядка и справедливости США. Министерство юстиции, ФБР и Министерство внутренней безопасности уже получили все инструкции по возобновлению ее работы.
Почему закрыли "Алькатрас" и кто сидел в этой тюрьме?
Федеральная тюрьма строгого режима "Алькатрас" или "Скала" находится на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Тюрьму построили в 1912 году, изначально в ней содержали военнопленных, она отличалась строгим отношением к преступникам.
В 1936 году "Алькатрас" перестроили и передали Министерству юстиции США. В тюрьму направляли самых опасных преступников: в "Алькатрасе" сидел босс итальянской армии Аль Капоне, а также Джордж Барнс по прозвищу "Пулемет", приговоренный к пожизненному заключению за похищение нефтяного магната Чарльза Уршела.
"Скала" славится своей неприступностью и режимом безопасности: за годы ее работы заключенные совершили 14 попыток побега, но ни один официально не увенчался успехом.
В марте 1963 года "Алькатрас" закрыли и превратили его в популярный музей. Власти США объясняли это решение слишком большими расходами на содержание заключенных на острове.
Отметим, что в июне 2022 сообщалось, что в Штатах искали трех беглецов, убежавших из "Алькатраса" 11 июня 1962 года.
Напомним, в России в октябре прошлого года шесть заключенных сбежали из колонии № 2 в Липецкой области. Им удалось вырыть два подкопа: из заброшенного цеха и под стеной.