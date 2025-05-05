Тюрьму "Алькатрас" вновь откроют: Трамп издал приказ

Тюрьму для особо опасных преступников "Алькатрас" откроют по поручению президента США Дональда Трампа. Одним из самых ее известных заключенных был босс итальянской армии Аль Капоне.

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О своем решении он сообщил в социальной сети Х.

Американский лидер также требует существенно расширить и перестроить тюрьму. Свою позицию Трамп объяснил тем, что Америка слишком долго страдала от "порочных, жестоких и рецидивных преступников и отбросов общества", которые не способны принести ничего, кроме несчастья и страданий.

"Когда мы были серьезной нацией, в прошлые времена мы без колебаний сажали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли навредить. Так и должно быть", — указал он.

Власти США, по его утверждению, не собираются быть заложниками преступников, которые распространяют грязь, кровопролитие и хаос на улицах.

Открытие тюрьмы "Алькатрас", по его словам, станет символом закона, порядка и справедливости США. Министерство юстиции, ФБР и Министерство внутренней безопасности уже получили все инструкции по возобновлению ее работы.

Почему закрыли "Алькатрас" и кто сидел в этой тюрьме?

Федеральная тюрьма строгого режима "Алькатрас" или "Скала" находится на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Тюрьму построили в 1912 году, изначально в ней содержали военнопленных, она отличалась строгим отношением к преступникам.

В 1936 году "Алькатрас" перестроили и передали Министерству юстиции США. В тюрьму направляли самых опасных преступников: в "Алькатрасе" сидел босс итальянской армии Аль Капоне, а также Джордж Барнс по прозвищу "Пулемет", приговоренный к пожизненному заключению за похищение нефтяного магната Чарльза Уршела.

"Скала" славится своей неприступностью и режимом безопасности: за годы ее работы заключенные совершили 14 попыток побега, но ни один официально не увенчался успехом.

В марте 1963 года "Алькатрас" закрыли и превратили его в популярный музей. Власти США объясняли это решение слишком большими расходами на содержание заключенных на острове.

Отметим, что в июне 2022 сообщалось, что в Штатах искали трех беглецов, убежавших из "Алькатраса" 11 июня 1962 года.

Напомним, в России в октябре прошлого года шесть заключенных сбежали из колонии № 2 в Липецкой области. Им удалось вырыть два подкопа: из заброшенного цеха и под стеной.