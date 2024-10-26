В стиле "Побега из Шоушенка": в РФ заключенные сбежали из тюрьмы через подкоп

С территории исправительного учреждения удалось сбежать шестерым мужчинам. Местные власти призвали жителей региона не поддаваться панике, которой якобы могут воспользоваться ВСУ.

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Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии № 2 в Липецкой области, вырыв сразу два подкопа: из заброшенного цеха и под стеной. Пятерых беглецов уже задержали. Все они граждане Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщает The Moscow Times.

В управлении ФСИН по региону рассказали, что при обходе территории 25 октября сотрудники колонии нашли подкоп, после чего пересчитали заключенных и поняли, что шестерых не хватает. Сразу уточнили, что все сбежавшие — выходцы из Средней Азии, осужденные за распространение наркотиков и изнасилования.

Заключенные вырыли два подкопа Фото: Соцсети

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал "не поддаваться панике", потому что этим якобы могут "воспользоваться ВСУ"

"Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуацией", — сообщил губернатор, не пояснив, что именно ВСУ могут успеть сделать.

Ведь, как несколькими часами спустя сообщил губернатор, двоих беглецов уже поймали. Они успели преодолеть 180 километров. 26 октября сообщили, что успели поймать уже пятерых из шестерых беглецов.

Подкоп, вырытый заключенными Фото: Соцсети

В городе Липецке объявлен план "Перехват". Также по факту инцидента в ИК-2 назначили служебную проверку.

Для побега заключенные сделали сразу два подкопа. Один из них длиной 37 метров располагался в заброшенном цеху и вел во внутреннюю запретную зону, где ходит караул. Другой проходил под забором. Осужденные готовили побег более полугода: инструменты для подкопа они украли в мастерской еще в марте. Пропажу тогда обнаружили, но найти инвентарь не смогли.

Подкоп, вырытый заключенными Фото: Соцсети

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ст.293 УК) в отношении сотрудников ИК-2, допустивших побег заключенных. В СК полагают, что надзиратели ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности. На данный момент им грозят исправительные или обязательные работы, штраф до 120 тыс. рублей либо арест на срок до трех месяцев. Интересно, но ранее сотрудники Липецкой ИК-2 уже попадали под служебную проверку и увольнение — они разрешали заключенным жарить шашлыки, пить водку и пользоваться телефонами на территории колонии.

Сбежавшие заключенные направлялись домой в Узбекистан, Таджикистан и Московскую область, как мы и писали ранее. С собой взяли нож.

Двоих заключенных поймали в Липецкой области, двоих в Тамбовской. Одного из фигурантов ранили во время задержания.

Напомним, в Бразилии заключенные пытались сбежать из тюрьмы, переодевшись в женскую одежду.