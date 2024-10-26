У стилі "Втечі з Шоушенка": у РФ ув'язнені втекли з в'язниці через підкоп

З території виправної установи вдалося втекти шістьом чоловікам. Місцева влада закликала жителів регіону не піддаватися паніці, якою нібито можуть скористатися ЗСУ.

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Шестеро ув'язнених вчинили втечу з виправної колонії № 2 у Липецькій області, виривши одразу два підкопи: з покинутого цеху і під стіною. П'ятьох втікачів уже затримали. Усі вони громадяни Узбекистану і Таджикистану. Про це повідомляє The Moscow Times.

В управлінні ФСВП у регіоні розповіли, що під час обходу території 25 жовтня співробітники колонії знайшли підкоп, після чого перерахували ув'язнених і зрозуміли, що шістьох не вистачає. Одразу уточнили, що всі втікачі — вихідці із Середньої Азії, засуджені за розповсюдження наркотиків і зґвалтування.

Ув'язнені вирили два підкопи Фото: Соцмережi

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов закликав "не піддаватися паніці", бо цим нібито можуть "скористатися ЗСУ"

"Окремо зазначу, що ми очікуємо велику кількість вкидань і фейкових новин, пов'язаних із втечею. Інформаційна війна триває, і ЗСУ не упустить можливості скористатися цією ситуацією", — повідомив губернатор, не пояснивши, що саме ЗСУ можуть встигнути зробити.

Адже, як кількома годинами пізніше повідомив губернатор, двох утікачів уже спіймали. Вони встигли подолати 180 кілометрів. 26 жовтня повідомили, що встигли спіймати вже п'ятьох із шістьох втікачів.

Підкоп, виритий ув'язненими Фото: Соцмережi

У місті Липецьку оголошено план "Перехоплення". Також за фактом інциденту в ВК-2 призначили службову перевірку.

Для втечі ув'язнені зробили відразу два підкопи. Один із них завдовжки 37 метрів розташовувався в занедбаному цеху і вів у внутрішню заборонену зону, де ходить караул. Інший проходив під парканом. Засуджені готували втечу понад півроку: інструменти для підкопу вони вкрали в майстерні ще в березні. Пропажу тоді виявили, але знайти інвентар не змогли.

Підкоп, виритий ув'язненими Фото: Соцмережi

Слідчий комітет порушив кримінальну справу про недбалість (ст. 293 КК) щодо співробітників ВК-2, які допустили втечу ув'язнених. У СК вважають, що наглядачі неналежним чином виконували свої посадові обов'язки. Наразі їм загрожують виправні або обов'язкові роботи, штраф до 120 тис. рублів або арешт на строк до трьох місяців. Цікаво, але раніше співробітники Липецької ВК-2 вже потрапляли під службову перевірку і звільнення — вони дозволяли ув'язненим смажити шашлики, пити горілку і користуватися телефонами на території колонії.

Ув'язнені, які втекли, прямували додому в Узбекистан, Таджикистан і Московську область, як ми і писали раніше. Із собою взяли ніж.

Двох ув'язнених спіймали в Липецькій області, двох у Тамбовській. Одного з фігурантів поранили під час затримання.

Нагадаємо, у Бразилії ув'язнені намагалися втекти з в'язниці, переодягнувшись у жіночий одяг.