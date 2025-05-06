Повертаються додому: шотландський музей отримав колекцію з десяти дунських пістолів (фото)

Рідкісний набір шотландських пістолів XVIII століття офіційно повернувся до місця, де вони були виготовлені, і тепер виставлений на постійній публічній експозиції. Зброя, виготовлена в Дуні, є частиною нової виставки спадщини в Центрі інформації та спадщини Дуна.

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Про це пише Arkeonews.

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Пістолі передав колекціонер Ендрю Юл до Кілмадокського фонду розвитку (KDT), місцевої благодійної організації, що займається збереженням громади. Створені шістьма різними зброярами Дуна, яких історично називали молотниками, ці кремінні пістолі відомі своєю міцною сталевою конструкцією, складним гравірованим дизайном та срібними дротяними інкрустаціями.

Пістолі передав колекціонер Ендрю Юл до Кілмадокського фонду розвитку (KDT), місцевої благодійної організації, що займається збереженням громади Фото: KDT

"Той факт, що репрезентативна добірка найвідоміших виробів місцевих молотників нарешті знайшла постійний дім на виставці в Дуні… безсумнівно, є приводом для святкування", — прокоментував Юл, відзначивши їхнє міжнародне визнання як символів шотландської майстерності.

Карен Росс, голова KDT, відзначила їхню художню цінність, заявивши, що вони є "вишуканими витворами мистецтва", на які пішли "незліченні години ручної праці при свічках".

За легендою, з одного з таких пістолів пролунав перший постріл Війни за незалежність США у Лексінгтоні та Конкорді у 1775 році

Роль Дуна у виробництві вогнепальної зброї почалася в 1646 році під керівництвом Томаса Кедделла, який винахідливо переробив залізо з підковних цвяхів під час дефіциту матеріалів. Його робота заклала основу того, що стало відомим як "стиль Дуна", відомий по всій Європі своєю витонченістю та художнім чуттям.

Ця зброя була не лише для показу — пістолі з Дуна подорожували з шотландськими найманцями та навіть пов'язані з основними світовими подіями. За легендою, з одного з таких пістолів пролунав перший постріл Війни за незалежність США у Лексінгтоні та Конкорді у 1775 році.

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Ця виставка не лише демонструє історичну майстерність, але й зміцнює репутацію Дуна як центру шотландської спадщини. Фінансована Фондом спадщини Національної лотереї, виставка тепер відкрита для громадськості завдяки зусиллям місцевих волонтерів.

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