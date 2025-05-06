Возвращаются домой: шотландский музей получил коллекцию из десяти дунских пистолей (фото)

Редкий набор шотландских пистолетов XVIII века официально вернулся к месту, где они были изготовлены, и теперь выставлен на постоянной публичной экспозиции. Оружие, изготовленное в Дуне, является частью новой выставки наследия в Центре информации и наследия Дуна.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Пистолеты передал коллекционер Эндрю Юл в Килмадокский фонд развития (KDT), местную благотворительную организацию, занимающуюся сохранением общины. Созданные шестью различными оружейниками Дуна, которых исторически называли молоточниками, эти кремневые пистолеты известны своей прочной стальной конструкцией, сложным гравированным дизайном и серебряными проволочными инкрустациями.

Пистоли передал коллекционер Эндрю Юл в Килмадокский фонд развития (KDT), местную благотворительную организацию, занимающуюся сохранением общины Фото: KDT

"Тот факт, что репрезентативная подборка самых известных изделий местных молоточников наконец нашла постоянный дом на выставке в Дуне... несомненно, является поводом для празднования", — прокомментировал Юл, отметив их международное признание как символов шотландского мастерства.

Карен Росс, председатель KDT, отметила их художественную ценность, заявив, что они являются "изысканными произведениями искусства", на которые ушли "бесчисленные часы ручного труда при свечах".

По легенде, из одного из таких пистолетов прозвучал первый выстрел Войны за независимость США в Лексингтоне и Конкорде в 1775 году

Роль Дуна в производстве огнестрельного оружия началась в 1646 году под руководством Томаса Кедделла, который изобретательно переработал железо из подковерных гвоздей во время дефицита материалов. Его работа заложила основу того, что стало известным как "стиль Дуна", известный по всей Европе своим изяществом и художественным чутьем.

Это оружие было не только для показа — пистолеты из Дуна путешествовали с шотландскими наемниками и даже связаны с основными мировыми событиями. По легенде, из одного из таких пистолетов прозвучал первый выстрел Войны за независимость США в Лексингтоне и Конкорде в 1775 году.

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Эта выставка не только демонстрирует историческое мастерство, но и укрепляет репутацию Дуна как центра шотландского наследия. Финансируемая Фондом наследия Национальной лотереи, выставка теперь открыта для общественности благодаря усилиям местных волонтеров.

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