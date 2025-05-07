Бесценные находки: в Саксонии-Анхальт археологи сделали неординарное открытие

В центральной Германии археологи обнаружили интересные свидетельства доисторических обычаев захоронения во время подготовки земли для нового трубопровода. Во время раскопок между городами Глейна и Мюхельн в Саксонии-Анхальт команды нашли признаки древних поселений и курганов времен позднего неолита.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Исследование, проведенное Государственным управлением охраны памятников и археологии Саксонии-Анхальт, выявило три отдельных поселения, которые не имеют прямой связи между собой, все они датируются 3-м тысячелетием до нашей эры.

Один из особенно интригующих участков на юге содержал остатки поселения культуры колоколообразных кубков (примерно 2 500 — 2 000 лет до н. э.), в частности каменные орудия труда и фрагменты глиняной посуды.

В одном кургане, связанном с культурой шнуровой керамики, исследователи раскопали прекрасно сохранившийся скелет женщины. У ее ног лежали кости животных, а вокруг черепа было скопилось 99 продырявленных зубов животных — вероятно, собачьих клыков, которые использовались как декоративные украшения для головы или шеи.

Эксперты связывают эту могилу с подобными захоронениями культуры шнуровой керамики, такими как известная двойная могила в Карсдорфе, найденная в 2005 году, где также были обнаружены украшения, сделанные из собачьих зубов. Использование частей животных в погребальных украшениях свидетельствует об общих культурных выражениях и, возможно, духовных верованиях, связанных с социальной идентичностью или статусом умерших.

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Эти находки не только способствуют лучшему пониманию доисторической жизни в регионе, но и демонстрируют тщательность и сложность ритуалов захоронения тысячи лет назад. Как отмечают археологи, такие исследования остаются важными для сохранения и интерпретации глубокой истории под современными ландшафтами.

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