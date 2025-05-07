Безцінні знахідки: у Саксонії-Ангальт археологи зробили неординарне відкриття

У центральній Німеччині археологи виявили цікаві свідчення доісторичних звичаїв поховання під час підготовки землі для нового трубопроводу. Під час розкопок між містами Глейна і Мюхельн у Саксонії-Ангальт команди знайшли ознаки стародавніх поселень і курганів часів пізнього неоліту.

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Про це пише Heritage Daily.

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Дослідження, проведене Державним управлінням охорони пам'яток та археології Саксонії-Ангальт, виявило три окремі поселення, які не мають прямого зв'язку між собою, всі вони датуються 3-м тисячоліттям до нашої ери.

Одна з особливо інтригуючих ділянок на півдні містила залишки поселення культури дзвоноподібних келихів (приблизно 2 500 — 2 000 років до н. е.), зокрема кам'яні знаряддя праці та фрагменти глиняного посуду.

В одному кургані, пов'язаному з культурою шнурової кераміки, дослідники розкопали чудово збережений скелет жінки. Біля її ніг лежали кістки тварин, а навколо черепа було скупчено 99 продірявлених зубів тварин — ймовірно, собачих іклів, які використовувалися як декоративні прикраси для голови або шиї.

Експерти пов'язують цю могилу з подібними похованнями культури шнурової кераміки, такими як відома подвійна могила в Карсдорфі, знайдена в 2005 році, де також були виявлені прикраси, зроблені з собачих зубів. Використання частин тварин у поховальних прикрасах свідчить про спільні культурні вирази та, можливо, духовні вірування, пов'язані з соціальною ідентичністю чи статусом померлих.

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Ці знахідки не лише сприяють кращому розумінню доісторичного життя в регіоні, але й демонструють ретельність і складність ритуалів поховання тисячі років тому. Як зазначають археологи, такі дослідження залишаються важливими для збереження та інтерпретації глибокої історії під сучасними ландшафтами.

Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття у Римі. Археологи виявили, що купальні на окраїні міста перетворили на ранньохристиянську церкву у часи пізньої Римської імперії.

Також ми розповідали про нещодавно виявлений шлях до древньої фортеці у Синайській пустелі. Під час розкопок вчені виявили неочікувані подробиці про минуле цього місця.