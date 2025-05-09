Міф чи вигадка: що відомо про Морські народи, які знищували цивілізації минулого

Впродовж століть дослідники шукали пояснення таємничого краху потужних цивілізацій Східного Середземномор'я в епоху пізньої бронзи, приблизно між 1200 і 1100 роками до нашої ери. Одна з найпоширеніших теорій зосереджується на нападниках, відомих як Морські народи.

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Про це пише IFLScience.

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Давньоєгипетські записи надають деякі з небагатьох збережених доказів. Рельєф, висічений у похоронному храмі фараона Рамзеса III в Медінет-Хабу, зображує морську битву, датовану приблизно 1175 роком до нашої ери.

Сцена показує, як єгипетські лучники відбиваються від групи загарбників, яких супровідний напис називає пелесетами, текелами, шекелешами, денієнами та вешешами — народами, що, ймовірно, походили з таких регіонів, як Сицилія, Сардинія, Кіпр та Анатолія.

Згідно з текстом, ці групи вже зруйнували великі міста в Хатті, Коде, Кархеміші, Арзаві та Алашії, перш ніж дістатися Єгипту. У тексті стверджується, що "жодна земля не могла встояти перед їхньою зброєю", що свідчить про низку спустошливих перемог.

Додатковим підтвердженням цього наративу є знайдена в Сирії клинописна табличка, яка розповідає про розграбування Угаріта — колись процвітаючого королівства бронзового віку — тими ж Морськими народами. Радіовуглецевий аналіз артефактів, пов'язаних з битвою в цьому районі, вказує на те, що напад стався близько 1190 року до нашої ери.

Деякі вчені інтерпретують цю хронологію як доказ того, що Морські народи пройшли через регіон, перш ніж зупинилися в Єгипті. Пізніші свідчення навіть стверджують, що вони оселилися в районі Філістії і стали відомі як філістимляни. Хоча Єгипет відбив вторгнення, деякі експерти вважають, що воно спричинило занепад Нового царства приблизно через століття.

Попри ці історичні записи, справжня ідентичність і походження Морських народів залишаються невідомими. Вони не залишили по собі жодних писемних пам'яток чи виразних культурних артефактів, що ускладнює відокремлення міфу від реальності.

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Відсутність прямих доказів змусила деяких науковців поставити під сумнів, чи справді вони були відповідальними за загальний занепад, чи їхня історія була сформована правителями на кшталт Рамзеса III, які прагнули закріпити свою спадщину.

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