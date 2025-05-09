Кровожадные, грязные и в рогатых шлемах: почему о викингах существует так много ложных фактов

Викингов часто вспоминают как свирепых, немытых воинов в рогатых шлемах, но этот образ в основном является произведением европейского искусства и литературы XIX века. Недоразумение относительно того, кем на самом деле были викинги, сохранялось десятилетиями, окрашивая их наследие мифами, которые не выдерживают критики.

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Об этом пишет Live Science.

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Ни рогов, ни крыльев: миф о шлеме

Немецкий художник Карл Эмиль Доплер сыграл ключевую роль в распространении ложного представления о том, что викинги носили шлемы, украшенные крыльями или рогами. В конце 1800-х годов он разработал костюмы для оперного цикла Рихарда Вагнера "Кольцо Нибелунгов", в которых изображены мифологические германские фигуры с крылатыми головными уборами.

На самом деле ни одного шлема викингов с рогами никогда не было найдено Фото: Wikimedia Commons

Хотя оперы Вагнера сосредоточены на богах, таких как Вотан (Один), дизайн костюмов невольно сформировал представление людей о викингах. На самом деле ни одного шлема викингов с рогами никогда не было найдено. Миф, возможно, был подкреплен находкой 1942 года в Дании церемониальных рогатых шлемов, которые датируются примерно 900 годом до н. э. — задолго до эпохи викингов.

"Кровавый орел": правдивая история или страшилка?

Еще одна жуткая история, которую часто связывают с викингами, — это казнь "кровавого орла", когда человеку разрезали спину и вытягивали легкие, чтобы они напоминали крылья. Это наказание упоминается в нескольких скандинавских сагах, но ученые подозревают, что эти рассказы были преувеличены или выдуманы.

Это наказание упоминается в нескольких скандинавских сагах, но ученые подозревают, что эти рассказы были преувеличены или выдуманы Фото: Public Domain

Археологических доказательств такой практики не существует, что заставляет большинство историков отвергать ее как легенду, а не факт. Тем не менее, эта идея прижилась, появившись на современном телевидении и укрепив стереотип о викингах как особо жестоких.

Не только рейдеры: торговцы и исследователи

Хотя некоторые викинги, безусловно, занимались набегами, они также были искусными торговцами и исследователями. Монеты из исламского мира и артефакты из таких мест, как Византия, были найдены в поселениях викингов, что указывает на широкую торговую сеть.

Одно из самых впечатляющих открытий — поселение викингов в Л'Анс-о-Медоуз в Ньюфаундленде, Канада, которое доказывает, что они достигли Северной Америки около 1000 года н. э. — задолго до Колумба. Их торговля такими товарами, как янтарь, моржовая кость и мех, была столь же важной, как и их набеги, и историки утверждают, что экономические мотивы были столь же важными, как и насилие в их экспансии.

Чрезмерная жестокость или типичное явление своего времени

Образ викинга как чрезвычайно жестокой фигуры также ставится под сомнение при рассмотрении исторического контекста. Средневековая Европа в целом была насильственным местом, и набеги викингов, такие как знаменитое нападение на Линдисфарн в 793 году н. э., не выбивались из жестокости того времени. Представление о том, что викинги были более жестокими, чем другие, является скорее продуктом викторианских рассказов, чем историческим фактом.

Голубоглазые и светловолосые: расовый стереотип

Еще одним заблуждением является то, что все викинги были высокими, светловолосыми и голубоглазыми. Этот стереотип происходит от расовых теорий XIX века. Однако современные исследования ДНК показывают, что викинги были разнообразной популяцией.

Современные исследования ДНК показывают, что викинги были разнообразной популяцией Фото: Ben By AdobeStock

Некоторые викинги происходили из Южной Европы, Ближнего Востока или из северной Скандинавии. Могилы воинов-викингов демонстрируют различные цвета волос и черты лица, что указывает на то, что они были далеки от этнической однородности.

Личная гигиена: чистые, ухоженные и опрятные

Несмотря на суровую репутацию, викинги уделяли пристальное внимание личной гигиене. Археологи нашли в их могилах инструменты для ухода за собой, такие как расчески, пинцеты и ушные щетки.

Фрагменты мыла свидетельствуют о том, что они мылись чаще, чем многие их современники. Арабский исследователь Ахмад ибн Фадлан писал в 921 году н. э., что викинги на территории Киевской Руси мылись ежедневно — обычай, который показался ему необычным, но достойным внимания.

Конец жестокости викингов: христианство не справилось

Вера в то, что христианство "укротило" викингов, также обманчива. Хотя такие деятели, как Харальд Блютуз, утверждали, что к X веку обратили такие регионы, как Дания, этот религиозный сдвиг не положил конец насилию.

Викинги-христиане все еще участвовали в набегах и массовых убийствах, о чем свидетельствуют находки в массовых захоронениях. Связь между христианством и уменьшением насилия, похоже, была больше идеологической, чем фактической.

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Понимание реальной истории викингов проливает свет на то, как культура, миф и политика формируют наш взгляд на прошлое. Отделяя факты от вымыслов, мы получаем более четкий взгляд на народ, чье наследие гораздо сложнее, чем предполагают распространенные стереотипы.

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