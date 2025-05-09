Кровожадные, грязные и в рогатых шлемах: почему о викингах существует так много ложных фактов
Викингов часто вспоминают как свирепых, немытых воинов в рогатых шлемах, но этот образ в основном является произведением европейского искусства и литературы XIX века. Недоразумение относительно того, кем на самом деле были викинги, сохранялось десятилетиями, окрашивая их наследие мифами, которые не выдерживают критики.
Об этом пишет Live Science.
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Ни рогов, ни крыльев: миф о шлеме
Немецкий художник Карл Эмиль Доплер сыграл ключевую роль в распространении ложного представления о том, что викинги носили шлемы, украшенные крыльями или рогами. В конце 1800-х годов он разработал костюмы для оперного цикла Рихарда Вагнера "Кольцо Нибелунгов", в которых изображены мифологические германские фигуры с крылатыми головными уборами.
Хотя оперы Вагнера сосредоточены на богах, таких как Вотан (Один), дизайн костюмов невольно сформировал представление людей о викингах. На самом деле ни одного шлема викингов с рогами никогда не было найдено. Миф, возможно, был подкреплен находкой 1942 года в Дании церемониальных рогатых шлемов, которые датируются примерно 900 годом до н. э. — задолго до эпохи викингов.
"Кровавый орел": правдивая история или страшилка?
Еще одна жуткая история, которую часто связывают с викингами, — это казнь "кровавого орла", когда человеку разрезали спину и вытягивали легкие, чтобы они напоминали крылья. Это наказание упоминается в нескольких скандинавских сагах, но ученые подозревают, что эти рассказы были преувеличены или выдуманы.
Археологических доказательств такой практики не существует, что заставляет большинство историков отвергать ее как легенду, а не факт. Тем не менее, эта идея прижилась, появившись на современном телевидении и укрепив стереотип о викингах как особо жестоких.
Не только рейдеры: торговцы и исследователи
Хотя некоторые викинги, безусловно, занимались набегами, они также были искусными торговцами и исследователями. Монеты из исламского мира и артефакты из таких мест, как Византия, были найдены в поселениях викингов, что указывает на широкую торговую сеть.
Одно из самых впечатляющих открытий — поселение викингов в Л'Анс-о-Медоуз в Ньюфаундленде, Канада, которое доказывает, что они достигли Северной Америки около 1000 года н. э. — задолго до Колумба. Их торговля такими товарами, как янтарь, моржовая кость и мех, была столь же важной, как и их набеги, и историки утверждают, что экономические мотивы были столь же важными, как и насилие в их экспансии.
Чрезмерная жестокость или типичное явление своего времени
Образ викинга как чрезвычайно жестокой фигуры также ставится под сомнение при рассмотрении исторического контекста. Средневековая Европа в целом была насильственным местом, и набеги викингов, такие как знаменитое нападение на Линдисфарн в 793 году н. э., не выбивались из жестокости того времени. Представление о том, что викинги были более жестокими, чем другие, является скорее продуктом викторианских рассказов, чем историческим фактом.
Голубоглазые и светловолосые: расовый стереотип
Еще одним заблуждением является то, что все викинги были высокими, светловолосыми и голубоглазыми. Этот стереотип происходит от расовых теорий XIX века. Однако современные исследования ДНК показывают, что викинги были разнообразной популяцией.
Некоторые викинги происходили из Южной Европы, Ближнего Востока или из северной Скандинавии. Могилы воинов-викингов демонстрируют различные цвета волос и черты лица, что указывает на то, что они были далеки от этнической однородности.
Личная гигиена: чистые, ухоженные и опрятные
Несмотря на суровую репутацию, викинги уделяли пристальное внимание личной гигиене. Археологи нашли в их могилах инструменты для ухода за собой, такие как расчески, пинцеты и ушные щетки.
Фрагменты мыла свидетельствуют о том, что они мылись чаще, чем многие их современники. Арабский исследователь Ахмад ибн Фадлан писал в 921 году н. э., что викинги на территории Киевской Руси мылись ежедневно — обычай, который показался ему необычным, но достойным внимания.
Конец жестокости викингов: христианство не справилось
Вера в то, что христианство "укротило" викингов, также обманчива. Хотя такие деятели, как Харальд Блютуз, утверждали, что к X веку обратили такие регионы, как Дания, этот религиозный сдвиг не положил конец насилию.
Викинги-христиане все еще участвовали в набегах и массовых убийствах, о чем свидетельствуют находки в массовых захоронениях. Связь между христианством и уменьшением насилия, похоже, была больше идеологической, чем фактической.Важно
Понимание реальной истории викингов проливает свет на то, как культура, миф и политика формируют наш взгляд на прошлое. Отделяя факты от вымыслов, мы получаем более четкий взгляд на народ, чье наследие гораздо сложнее, чем предполагают распространенные стереотипы.
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