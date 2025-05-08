Исключительная находка: в Бельгии нашли важные свидетельства римской эпохи (фото)

В Левене, Бельгия, строители недавно наткнулись на редкую археологическую находку, которая проливает свет на древнеримское прошлое города. Во время строительных работ на улице Брюсселестраат работники обнаружили неповрежденную деревянную водопроводную трубу, которой почти два тысячелетия.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Трубопровод, обнаруженный в районе Блауве Хук, был идентифицирован во время археологического исследования перед строительством нового студенческого общежития. Бен Ван Генехтен, руководитель проекта, объяснил VRT: "Сначала мы не очень понимали, что это означает, но когда увидели другие стволы деревьев, лежащие рядом, мы поняли, что это очень старый водопровод".

Деревянная конструкция простирается примерно на 20-30 метров под землей и состоит из выдолбленных стволов деревьев, каждый длиной около 1,75 метра. Эксперты считают, что водопровод датируется между I и III веками нашей эры, и его сохранность считается исключительной. По словам местного чиновника Дирка Вансина, болотистые условия долины помогли сохранить древесину, удерживая ее в среде, лишенной кислорода.

Наличие трубы, возможно, вместе с остатками римской насосной системы, указывает на относительно развитую инфраструктуру Фото: Andreas De Prycker - Leuven Actueel

Наличие трубы, возможно, вместе с остатками римской насосной системы, указывает на относительно развитую инфраструктуру. Подобные деревянные системы водоснабжения были найдены в других городах римской эпохи в Бельгии, таких как Тинен и Тонгерен, но часто в гораздо худшем состоянии.

Для определения точного возраста трубы будет использована дендрохронология, датировка по древесным кольцам. Эксперты предполагают, что доступ к воде и плодородные земли, вероятно, сделали это место идеальным для римского поселения.

На месте раскопок были найдены другие артефакты, в частности глиняная посуда, черепица и средневековые остатки, такие как выгребные ямы и монеты, создающие картину непрерывного заселения. Эти находки не только помогают проследить эволюцию Левена, но и позволяют заглянуть в повседневную жизнь его первых жителей.

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Это открытие демонстрирует, как много прошлого Левена остается похороненным под современными улицами. Хотя сейчас город известен своим университетом и инновациями, его римские корни продолжают всплывать на поверхность, предлагая новое понимание того времени, когда регион был частью более широкой имперской сети.

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