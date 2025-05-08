Виняткова знахідка: у Бельгії знайшли важливі свідчення римської епохи (фото)

У Левені, Бельгія, будівельники нещодавно натрапили на рідкісну археологічну знахідку, яка проливає світло на давньоримське минуле міста. Під час будівельних робіт на вулиці Брюсселестраат працівники виявили неушкоджену дерев'яну водопровідну трубу, якій майже два тисячоліття.

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Про це пише Arkeonews.

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Трубопровід, виявлений в районі Блауве Хук, був ідентифікований під час археологічного дослідження перед будівництвом нового студентського гуртожитку. Бен Ван Генехтен, керівник проєкту, пояснив VRT: "Спочатку ми не дуже розуміли, що це означає, але коли побачили інші стовбури дерев, що лежали поруч, ми зрозуміли, що це дуже старий водогін".

Дерев'яна конструкція простягається приблизно на 20-30 метрів під землею і складається з видовбаних стовбурів дерев, кожен довжиною близько 1,75 метра. Експерти вважають, що водогін датується між I та III століттями нашої ери, і його збереження вважається винятковим. За словами місцевого чиновника Дірка Вансіна, болотисті умови долини допомогли зберегти деревину, утримуючи її в середовищі, позбавленому кисню.

Наявність труби, можливо, разом із залишками римської насосної системи, вказує на відносно розвинену інфраструктуру Фото: Andreas De Prycker - Leuven Actueel

Наявність труби, можливо, разом із залишками римської насосної системи, вказує на відносно розвинену інфраструктуру. Подібні дерев'яні системи водопостачання були знайдені в інших містах римської епохи в Бельгії, таких як Тінен і Тонгерен, але часто в набагато гіршому стані.

Для визначення точного віку труби буде використано дендрохронологію, датування за деревними кільцями. Експерти припускають, що доступ до води та родючі землі, ймовірно, зробили це місце ідеальним для римського поселення.

На місці розкопок було знайдено інші артефакти, зокрема глиняний посуд, черепицю та середньовічні рештки, такі як вигрібні ями та монети, що створюють картину безперервного заселення. Ці знахідки не лише допомагають простежити еволюцію Левена, але й дають змогу зазирнути у повсякденне життя його перших мешканців.

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Це відкриття демонструє, як багато минулого Левена залишається похованим під сучасними вулицями. Хоча зараз місто відоме своїм університетом та інноваціями, його римське коріння продовжує виринати на поверхню, пропонуючи нове розуміння того часу, коли регіон був частиною ширшої імперської мережі.

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