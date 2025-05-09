Нашли клад под статуей Будды: неожиданное открытие в Таиланде (фото)

На северо-востоке Таиланда археологи обнаружили коллекцию древних религиозных артефактов во время реставрационных работ в историческом храмовом комплексе. Открытие сделали в Ват Тхаммачак Сема Рам в округе Сунг Ноен, месте, которое было центром буддийской деятельности со времен Дваравати, охватывающем период с VI по XI век нашей эры.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Эксперты из Департамента изобразительных искусств Таиланда обнаружили, что во время стабилизации культовой статуи Будды, которая, как полагают, датируется 657 годом нашей эры во времена правления Рамараджа из Рамбури, они раскопали глиняный сосуд, закопанный на глубине 1,3 метра.

Внутри было 33 предмета из золота, серебра и бронзы. Среди находок — золотые кольца, серьги в виде спиральных обручей и необычные бронзовые украшения. Эти артефакты очень похожи на предметы, найденные в Фу Кхао Тхонг в провинции Ранонг и Тха Чана в Сураттхане, что свидетельствует о широких региональных связях.

Среди находок — золотые кольца, серьги в виде спиральных обручей и необычные бронзовые украшения Фото: The Fine Arts Department in Thailand

Одним из выдающихся предметов является рельефная пластина, изготовленная из свинцово-оловянного сплава. На ней, размером 8 см в ширину и 12,5 см в высоту, изображен сидящий Будда на лотосовом пьедестале в позе Витарка Мудра — жесте, ассоциирующемся с передачей мудрости.

Другим важным артефактом является поврежденный рельеф с изображением стоящего Будды, окруженного двумя фигурами. Считается, что одна из них является Пхра Пром — тайская форма индуистского бога Брахмы, что демонстрирует смешение религиозных влияний в регионе.

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Эти находки дают представление о художественных и духовных практиках древнего Таиланда. Предметы не только отражают буддийские верования, но и намекают на торговые сети и культурные обмены, которые формировали цивилизации Юго-Восточной Азии.

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