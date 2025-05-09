Знайшли скарб під статуєю Будди: неочікуване відкриття в Таїланді (фото)

На північному сході Таїланду археологи виявили колекцію стародавніх релігійних артефактів під час реставраційних робіт в історичному храмовому комплексі. Відкриття зробили у Ват Тхаммачак Сема Рам в окрузі Сунг Ноен, місці, яке було центром буддійської діяльності з часів Двараваті, що охоплює період з VI по XI століття нашої ери.

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Про це пише Heritage Daily.

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Експерти з Департаменту образотворчих мистецтв Таїланду виявили, що під час стабілізації культової статуї Будди, яка, як вважають, датується 657 роком нашої ери за часів правління Рамараджа з Рамбурі, вони розкопали глиняну посудину, закопану на глибині 1,3 метра.

Всередині було 33 предмети із золота, срібла та бронзи. Серед знахідок — золоті каблучки, сережки у вигляді спіральних обручів і незвичайні бронзові прикраси. Ці артефакти дуже схожі на предмети, знайдені в Фу Кхао Тхонг у провінції Ранонг і Тха Чана в Сураттхані, що свідчить про широкі регіональні зв'язки.

Серед знахідок — золоті каблучки, сережки у вигляді спіральних обручів і незвичайні бронзові прикраси Фото: The Fine Arts Department in Thailand

Одним з видатних предметів є рельєфна пластина, виготовлена зі свинцево-олов'яного сплаву. На ній, розміром 8 см завширшки та 12,5 см заввишки, зображено сидячого Будду на лотосовому п'єдесталі в позі Вітарка Мудра — жесті, що асоціюється з передачею мудрості.

Іншим важливим артефактом є пошкоджений рельєф із зображенням стоячого Будди, оточеного двома фігурами. Вважається, що одна з них є Пхра Пром — тайська форма індуїстського бога Брахми, що демонструє змішання релігійних впливів у регіоні.

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Ці знахідки дають уявлення про мистецькі та духовні практики стародавнього Таїланду. Предмети не лише відображають буддійські вірування, але й натякають на торгівельні мережі та культурні обміни, які формували цивілізації Південно-Східної Азії.

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