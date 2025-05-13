Пані з Анавлохоса: що відомо про таємничі статуетки з Криту (відео)

На скелястих схилах гори Анавлохос на Криті дослідники виявили велику кількість розбитих статуеток, переважно жіночих, датованих приблизно 900-350 роками до нашої ери. Ці артефакти надають нову інформацію про давнє гончарне виробництво і релігійні звичаї в ранньогрецькому суспільстві.

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Про це пише Arkeonews.

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Дослідження очолює професорка Флоренс Гайєро-Дріссен з Університету Цинциннаті, чия команда поєднує археологію з сучасними технологіями, щоб краще зрозуміти ці артефакти, прозвані "Пані з Анавлохоса". Використовуючи 3D-сканування та друк, команда реконструює фрагментовані фігурки, щоб вивчити, як їх виготовляли та використовували.

"Вони не були виготовлені з ретельною деталізацією, що вказує на те, що вони, ймовірно, призначалися для широкої аудиторії", — пояснює вчена. Більшість артефактів виготовили з простої глини і мали прості візерунки, включаючи міфологічних істот, таких як сфінкси і жіночі фігури в традиційному одязі.

Більшість артефактів виготовили з простої глини і мали прості візерунки, включаючи міфологічних істот, таких як сфінкси і жіночі фігури в традиційному одязі Фото: Anavlochos Project

Ці знахідки свідчать про широкомасштабне виробництво і широку доступність, натякаючи на їхню роль як підношень звичайних людей, можливо, під час життєвих подій або релігійних церемоній.

Фігурки були знайдені на місці, яке було заселене між 1200 і 650 роками до нашої ери. Деякі з них були розміщені там навіть після того, як поселення було покинуте. Цікаво, що всі артефакти були розбиті. Дослідники намагаються визначити, чи пошкодження були навмисними — як частина ритуальної практики — чи результатом багатовікового перебування на горі.

Дослідники намагаються визначити, чи пошкодження були навмисними — як частина ритуальної практики — чи результатом багатовікового перебування на горі Фото: Anavlochos Project

Щоб перевірити це, команда займається експериментальною археологією, виготовляючи репліки за допомогою прес-форм у лабораторії кераміки, щоб порівняти їх з оригіналами. Вони також експериментують з місцевою глиною та моделями руйнування, щоб побачити, як могли розбитися фігурки.

Візерунки на табличках дають підказки про культурні обміни та моду. Присутність сфінкса, фігури, пов'язаної з близькосхідними традиціями, вказує на ранню грецьку взаємодію з сусідніми культурами. Зображені стилі одягу, такі як високий капелюх поло та плащ епіблема, також допомагають науковцям краще зрозуміти іконографію VII століття до нашої ери.

Щоб перевірити це, команда займається експериментальною археологією, виготовляючи репліки за допомогою прес-форм у лабораторії кераміки, щоб порівняти їх з оригіналами Фото: Andrew Higley-UC

До проєкту на Криті незабаром приєднаються студенти з Університету Цинциннаті, щоб взяти участь у практичних польових роботах і зробити свій внесок у поточний аналіз. Як сказав Ніколас Германн, керівник університетського Центру швидкого прототипування: "Ми, по суті, займаємося реінжинірингом втраченого мистецтва".

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Уважно вивчаючи ці артефакти, вчені отримують чіткіше уявлення про вірування та соціальні звичаї Стародавньої Греції. Робота, що проводиться на Анавлохосі, показує, як прості глиняні фігурки можуть відкрити вікно в життя людей, які колись піднімалися на цю гору, щоб залишити слід своїх надій, молитов і традицій.

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