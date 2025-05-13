Дама из Анавлохоса: что известно о таинственных статуэтках с Крита (видео)

На скалистых склонах горы Анавлохос на Крите исследователи обнаружили большое количество разбитых статуэток, преимущественно женских, датированных примерно 900-350 годами до нашей эры. Эти артефакты предоставляют новую информацию о древнем гончарном производстве и религиозных обычаях в раннегреческом обществе.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Исследование возглавляет профессор Флоренс Гайеро-Дриссен из Университета Цинциннати, чья команда сочетает археологию с современными технологиями, чтобы лучше понять эти артефакты, прозванные "Дама из Анавлохоса". Используя 3D-сканирование и печать, команда реконструирует фрагментированные фигурки, чтобы изучить, как их изготавливали и использовали.

"Они не были изготовлены с тщательной детализацией, что указывает на то, что они, вероятно, предназначались для широкой аудитории", — объясняет ученая. Большинство артефактов изготовили из простой глины и имели простые узоры, включая мифологических существ, таких как сфинксы и женские фигуры в традиционной одежде.

Большинство артефактов изготовили из простой глины и имели простые узоры, включая мифологических существ, таких как сфинксы и женские фигуры в традиционной одежде Фото: Anavlochos Project

Эти находки свидетельствуют о широкомасштабном производстве и широкой доступности, намекая на их роль в качестве подношений обычных людей, возможно, во время жизненных событий или религиозных церемоний.

Фигурки были найдены на месте, которое было заселено между 1200 и 650 годами до нашей эры. Некоторые из них были размещены там даже после того, как поселение было заброшено. Интересно, что все артефакты были разбиты. Исследователи пытаются определить, были ли повреждения преднамеренными — как часть ритуальной практики — или результатом многовекового пребывания на горе.

Исследователи пытаются определить, были ли повреждения преднамеренными — как часть ритуальной практики — или результатом многовекового пребывания на горе Фото: Anavlochos Project

Чтобы проверить это, команда занимается экспериментальной археологией, изготавливая реплики с помощью пресс-форм в лаборатории керамики, чтобы сравнить их с оригиналами. Они также экспериментируют с местной глиной и моделями разрушения, чтобы увидеть, как могли разбиться фигурки.

Узоры на табличках дают подсказки о культурных обменах и моде. Присутствие сфинкса, фигуры, связанной с ближневосточными традициями, указывает на раннее греческое взаимодействие с соседними культурами. Изображенные стили одежды, такие как высокая шляпа поло и плащ эпиблема, также помогают ученым лучше понять иконографию VII века до нашей эры.

Чтобы проверить это, команда занимается экспериментальной археологией, изготавливая реплики с помощью пресс-форм в лаборатории керамики, чтобы сравнить их с оригиналами Фото: Andrew Higley-UC

К проекту на Крите вскоре присоединятся студенты из Университета Цинциннати, чтобы принять участие в практических полевых работах и внести свой вклад в текущий анализ. Как сказал Николас Германн, руководитель университетского Центра быстрого прототипирования: "Мы, по сути, занимаемся реинжинирингом утраченного искусства".

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Внимательно изучая эти артефакты, ученые получают более четкое представление о верованиях и социальных обычаях Древней Греции. Работа, проводимая на Анавлохосе, показывает, как простые глиняные фигурки могут открыть окно в жизнь людей, которые когда-то поднимались на эту гору, чтобы оставить след своих надежд, молитв и традиций.

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