Ключевое открытие, которое изменит все: археологи нашли древнеримский город в Англии (фото)

Археологи начали раскопки древнеримского города в Кембриджшире, Англия, обнаруженного во время прошлогоднего исследования, которое проводилось накануне строительства солнечной электростанции. Расположенный к югу от Грейт-Стоунтона, участок занимает более 31 гектара и содержит признаки высокоорганизованного поселения.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Эксперты из AOC Archaeology, работающие от имени East Park Energy, подтвердили важность этого места после обнаружения ключевых особенностей, включая гончарные печи, металлообрабатывающие кузницы, вилловый комплекс, а также следы как домашней жизни, так и крупной промышленности.

"Поселение расположено вблизи главной римской дороги, ведущей из Дорчестера-на-Темзе в Алконбери-Велд", — сообщили исследователи, отметив, что этот маршрут, вместе с рекой Ким, вероятно, способствовал торговле и коммуникации.

Среди найденных артефактов — керамическая посуда, монеты, кости животных, предметы из медных сплавов и другие римские материалы. В ответ на это открытие компания East Park Energy пересмотрела свои планы строительства солнечной электростанции, заявив: "Мы больше не будем предлагать строительство солнечных панелей ни на одном из запланированных земельных участков".

Археологи предполагают, что особенности планировки города указывают на то, что он возник как доримское поселение, которое впоследствии претерпело изменения под влиянием римлян Фото: Historic England

Археологи предполагают, что особенности планировки города указывают на то, что он возник как доримское поселение, которое впоследствии претерпело изменения под влиянием римлян. Однако для подтверждения этой теории требуется больше доказательств.

Это место уже было внесено в Реестр исторической среды Кембриджшира благодаря данным о следах посевов, но только недавние исследования подтвердили его ценность. Зимой работы на этом месте приостановились, но весной раскопки возобновились с пробными траншеями длиной около 50 метров, что позволило командам подробнее исследовать поселение.

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Сейчас это место официально определено как памятник, подлежащий охране. Ожидается, что археологические работы завершатся к августу 2025 года. Эта находка демонстрирует, как ответственное планирование инфраструктуры может помочь сохранить жизненно важное культурное наследие.

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