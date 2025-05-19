Божественна знамення: перед приїздом нового Папи археологи знайшли дещо неймовірне (фото)

Під час будівельних робіт у місті Ізнік, Туреччина, археологи виявили набір стародавніх мозаїк, що датуються періодом раннього християнства. Про знахідку оголосили напередодні візиту Папи Лева XIV.

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Про це пише Arkeonews.

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На думку археологів та істориків мозаїки з такими символами, як корабель і олень, ймовірно, датуються періодом між I і IV століттями нашої ери. Експерти, серед яких професор Мустафа Шахін, припускають, що ці малюнки можуть мати богословське значення, пов'язане з першими послідовниками християнства.

Відкриття набуває додаткової ваги, оскільки 2025 року виповнюється 1700 років з часу проведення Собору, який був скликаний імператором Костянтином у 325 році нашої ери Фото: IHA

"Це може бути важливим візуальним свідченням перших поколінь віруючих", — зазначив Шахін. Відкриття збігається із запланованим приїздом Папи Лева XIV, чия поїздка до Ізніка розглядається як виконання побажання, висловленого Папою Франциском. Ватиканські чиновники наголошують на важливості Ізніка як місця проведення Першого Нікейського собору, наріжної події в історії Церкви.

Відкриття набуває додаткової ваги, оскільки 2025 року виповнюється 1700 років з часу проведення Собору, який був скликаний імператором Костянтином у 325 році нашої ери. Це зібрання відіграло визначальну роль у християнському богослов'ї, створивши Нікейський Символ віри, основоположну декларацію віри християнства.

Нещодавно знайдені мозаїки поновили заклики до визнання міста Світовою спадщиною ЮНЕСКО, посилюючи аргументи на користь глобальної культурної цінності міста Фото: IHA

Окрім свого релігійного значення, Ізнік продовжує захоплювати громадську уяву завдяки несподіваним зв'язкам. Місце розкопок розташоване поблизу місцевості, яка в місцевій традиції пов'язана з ім'ям Максима Децима Меридія, вигаданого римського полководця з фільму "Гладіатор".

Нещодавно знайдені мозаїки поновили заклики до визнання міста Світовою спадщиною ЮНЕСКО, посилюючи аргументи на користь глобальної культурної цінності міста. Тим часом ще одна нещодавня заява, зроблена місцевим шукачем скарбів 29 квітня, свідчить про те, що, можливо, знайдено первісне місце проведення Першого Нікейського Собору.

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Археологічні відкриття Ізніка продовжують пропонувати рідкісні погляди на роки становлення християнства. У той час, як світ готується до майбутніх ювілеїв і візитів, мозаїки слугують потужним нагадуванням про минуле міста та його роль.

Раніше Фокус писав про те, що відомо про найстарішу зоряну карту. Деякі вчені припускають, що її створили 2300 років тому в Стародавньому Китаї.

Також ми розповідали про неординарне відкриття у Швеції. Археологи виявили одразу 6 затонулих кораблів, датованих періодом від Середньовіччя до XVII століття.