Сотні років історії: біля узбережжя Швеції знайшли шість затонулих кораблів (фото)

У шведському місті Варберг, поблизу первісної берегової лінії міста та історичних укріплень гавані, археологи виявили одразу шість затонулих кораблів. Знайдені судна датуються періодом від Середньовіччя до XVII століття.

Related video

Про це пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як зазначили дослідники, вони виявили різні типи кораблів. Одне з найбільш добре збережених, Varbergsvraken 2, було побудоване в 1530-х роках з місцевого дуба за допомогою клінкерного методу — стародавньої техніки, що характеризується накладанням дощок внахлест.

"Цей корабель має ознаки бергхульту, захисної смуги корпусу", — зазначається у звіті. Сліди пошкоджень від вогню свідчать про те, що судно могло бути навмисно спалене або зазнати аварії перед тим, як затонути.

Одне з найбільш добре збережених, Varbergsvraken 2, було побудоване в 1530-х роках з місцевого дуба за допомогою клінкерного методу Фото: Arkeologerna

Інше судно, Varbergsvraken 5, побудоване в XVII столітті, має схожі конструктивні особливості і, ймовірно, подорожувало між Варбергом і Ню-Варбергом. Тим часом Varbergsvraken 6, судно-карвела — тип побудови, коли дошки укладаються впритул — відображає вплив голландського суднобудування і вирізняється збереженим кілем.

Клінкерний і карвел-методи будівництва представляють різні етапи в північноєвропейському морському дизайні. Клінкерні кораблі були поширені в епоху вікінгів і в середньовіччі, забезпечуючи міцні та гнучкі корпуси, придатні для бурхливих морських хвилювань.

Пізніше з'явилася карвельна конструкція, яка дозволила створювати більші та міцніші корпуси. Поєднання цих уламків, включаючи два когги XIV століття, які зараз аналізуються, може покращити розуміння регіональних торгівельних шляхів і технологічного обміну в середньовічну епоху.

Важливо

Відкопали незвичайні артефакти у древній фортеці: шведські археологи поділилися знахідками (фото)

Ці розкопки проводилися під керівництвом Музею Бохуслен, візуальної археології та культурного середовища Халланда. Відкриття не лише сприяють вивченню морської історії Швеції, але й дають змогу глибше зрозуміти економічні та культурні зв'язки регіону через століття суднобудування та прибережної торгівлі.

Також Фокус писав про стародавній монастир в Стамбулі, відомий як Кривава церква. Це єдина купольна візантійська церква в місті, яка досі функціонує як місце поклоніння і ніколи не була перетворена на мечеть.

Також ми розповідали про рідкісне відкриття у Німеччині. Дослідники виявили поховальні урни бронзового віку, які збереглися неушкодженими до наших часів.