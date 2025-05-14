Їм тисячі років: археологи розкопали поховальні урни бронзового віку в неушкодженому стані (фото)
Готуючись до будівництва нової дренажної канави між містами Мойсбург та Імменбек, Німеччина, дослідники виявили майже 30 поховальних урн пізнього бронзового віку, яким понад 3000 років. Розкопки проводили археологи з Гамбурзького археологічного музею, які були здивовані винятковою збереженістю артефактів.
Про це пише Arkeonews.
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Команда на чолі з районним археологом доктором Йохеном Брандтом виявила цілісні кремаційні урни — рідкісне явище через вплив сучасного сільського господарства. "Вперше за багато років нам вдалося віднайти повне кремаційне поховання на інтенсивно оброблюваній ділянці", — сказав Брандт.
Багато урн були поміщені в ящики з польового каменю і запечатані великими каменями, що відповідає звичаям поховання приблизно 1200-600 років до нашої ери. Доктор Брандт додав: "Зазвичай, урни майже повністю стали жертвами інтенсивного сучасного сільського господарства". Урни містили переважно попіл і мало що інше, хоча дослідники сподіваються, що подальший науковий аналіз може визначити вік і стать людей.
Урни здавна слугували контейнерами для кремованих останків у багатьох культурах, часто виготовлялися з кераміки, скла, металу чи каменю. Ці посудини іноді містили поховальний інвентар або написи і відображали соціальні, мистецькі та ритуальні аспекти свого часу.
Вивчаючи поховання в урнах, археологи можуть реконструювати поховальні традиції та отримати уявлення про суспільства, які їх практикували. У цьому випадку урни з району Гарбург пропонують рідкісний і недоторканий погляд на поховальні звичаї бронзового віку.
Ця знахідка є особливо цінною з огляду на порушення, спричинені сучасним сільським господарством. Хоча подібні урни були знайдені неподалік у 1930-х роках, нещодавно віднайдені поховання забезпечують повноцінніший археологічний контекст.Важливо
Розкопки на цьому місці збіглися з проєктом покращення дренажу, який розпочався у березні. В рамках цього проекту 35 нових дерев замінять ті, що були видалені під час будівництва, яке, як очікується, триватиме близько чотирьох місяців. Поки триває будівництво, археологічні польові роботи завершилися, і тепер музей шукає фінансування для детального вивчення кремованих останків.
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