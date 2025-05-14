Відкопали незвичайні артефакти у древній фортеці: шведські археологи поділилися знахідками (фото)

Під час нещодавніх розкопок в Гетеборзі, Швеція, археологи виявили неординарні артефакти. Вчені досліджували залишки фортеці Гуллберг, одного з найважливіших замків Швеції, збудованого у XIII столітті.

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Про це пише Heritage Daily.

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Під керівництвом експертів з Державного історичного музею розкопки були зосереджені на останніх вцілілих елементах фортеці, заснованої королем Біргером. Протягом століть твердиня неодноразово зазнавала руйнувань — спочатку під час Шведської визвольної війни, потім була відбудована ранніми монархами династії Ваза, а потім знову зруйнована данськими військами під час Кальмарської війни.

Після офіційного заснування Гетеборга у 1621 році, територія була розчищена для будівництва Скансен Лейоне, оборонного форпосту, що мав захищати від майбутніх нападів. Під час останнього дослідження археологи виявили безліч військових і побутових артефактів, а також залишки будівельних конструкцій.

Серед знахідок виділяються гарматні ядра, арбалетні болти, мушкетні кулі та рідкісний "кинджал-боллок" — зброя, названа так за дволопатеве руків'я, що нагадує чоловічі геніталії.

дослідники відкопали повсякденні предмети, зокрема письмовий інструмент, відомий як пісочник, що використовувався для поглинання чорнила на рукописних документах Фото: Arkeologerna

Знахідки намалювали чіткішу картину життя всередині фортеці. Окрім військових реліквій, дослідники відкопали предмети, що використовувалися в повсякденному житті: керамічний посуд, пивні крани, супову чашку, сонячний годинник і рідкісний письмовий інструмент, відомий як пісочник, що використовувався для поглинання чорнила на рукописних документах.

Андерс Альтнер, представник Державних історичних музеїв, також підтвердив несподіване відкриття підвалу вежі та частин оригінальних фортечних стін і воріт. У підвалі вежі, за словами команди, збереглися елементи первісних сходів, підлогового покриття, а також сегменти стін і стелі. Деякі секції укріплення були побудовані з цегли та каменю, інші — з дерева та землі.

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Ці розкопки не лише поглиблюють історію заснування Гетеборга, але й привертають увагу до мінливих оборонних стратегій і матеріальної культури минулих століть. Збереження такої кількості об'єктів дає дослідникам рідкісний шанс проаналізувати архітектуру, ремесла та повсякденні реалії тих, хто жив у політично нестабільному середньовічному періоді Швеції.

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