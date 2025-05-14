Откопали необычные артефакты в древней крепости: шведские археологи поделились находками (фото)

Во время недавних раскопок в Гетеборге, Швеция, археологи обнаружили неординарные артефакты. Ученые исследовали остатки крепости Гуллберг, одного из важнейших замков Швеции, построенного в XIII веке.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Под руководством экспертов из Государственного исторического музея раскопки были сосредоточены на последних уцелевших элементах крепости, основанной королем Биргером. На протяжении веков твердыня неоднократно подвергалась разрушениям — сначала во время Шведской освободительной войны, затем была отстроена ранними монархами династии Ваза, а затем снова разрушена датскими войсками во время Кальмарской войны.

После официального основания Гетеборга в 1621 году, территория была расчищена для строительства Скансен Лейоне, оборонительного форпоста, который должен был защищать от будущих нападений. Во время последнего исследования археологи обнаружили множество военных и бытовых артефактов, а также остатки строительных конструкций.

Среди находок выделяются пушечные ядра, арбалетные болты, мушкетные пули и редкий "кинжал-боллок" — оружие, названное так за двулопастную рукоятку, напоминающую мужские гениталии.

исследователи откопали повседневные предметы, в частности письменный инструмент, известный как песочник, который использовался для поглощения чернил на рукописных документах Фото: Arkeologerna

Находки нарисовали более четкую картину жизни внутри крепости. Кроме военных реликвий, исследователи откопали предметы, использовавшиеся в повседневной жизни: керамическую посуду, пивные краны, суповую чашку, солнечные часы и редкий письменный инструмент, известный как песочник, который использовался для поглощения чернил на рукописных документах.

Андерс Альтнер, представитель Государственных исторических музеев, также подтвердил неожиданное открытие подвала башни и частей оригинальных крепостных стен и ворот. В подвале башни, по словам команды, сохранились элементы первоначальных лестниц, напольного покрытия, а также сегменты стен и потолка. Некоторые секции укрепления были построены из кирпича и камня, другие — из дерева и земли.

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Эти раскопки не только углубляют историю основания Гетеборга, но и привлекают внимание к меняющимся оборонительным стратегиям и материальной культуре прошлых веков. Сохранение такого количества объектов дает исследователям редкий шанс проанализировать архитектуру, ремесла и повседневные реалии тех, кто жил в политически нестабильном средневековом периоде Швеции.

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