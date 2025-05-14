Нашли благодаря незаконным раскопкам: археологи обнаружили древнюю мозаику в Анатолии (фото)

Во время незаконных раскопок возле древнего замка Зиле в Анатолии, Турция, обнаружили мозаику римской эпохи. Находка, расположенная рядом с раскопками театра римской эпохи, привлекла внимание своим мастерством и историческим значением, вызвав новый интерес к Зиле.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Археолог Мурат Текин, который руководит раскопками античного театра в замке Зиле, также известном как Зела, подтвердил, что мозаика лежит примерно в 200 метрах от основного места находки. Он отметил, что слово "тирфа", означающее комфорт и роскошь, четко вписано в рисунок, что позволяет предположить, что когда-то она украшала богатое здание.

"Эта находка является свидетельством культурного богатства Зила, который с древности был крупным центром", — заявил Текин. Город также известен своей ролью в римской истории, в частности, как место победы Юлия Цезаря в битве при Зеле в 47 году до н. э., где он произнес знаменитую фразу "Veni, vidi, vici".

Наличие такой сложной мозаики возле театра намекает на хорошо развитую городскую территорию, которая, возможно, включала элитные резиденции или впечатляющие общественные пространства Фото: АА

Стратегическое расположение региона вдоль римских торговых путей сделало его жизненно важной частью инфраструктуры империи. Зиле стало центром военной и коммерческой деятельности. Его плодородный ландшафт поддерживал сельское хозяйство, а расположение делало возможным передвижение войск и товаров.

Раскопки на этом месте обнаружили исторические слои, восходящие еще к хеттскому периоду, когда эта территория была известна под названием Анзилия. Наличие такой сложной мозаики возле театра намекает на хорошо развитую городскую территорию, которая, возможно, включала элитные резиденции или впечатляющие общественные пространства.

Текин отметил потенциал открытия для привлечения культурного туризма в регион. "Если мы расширим наши раскопки в районе, где была найдена мозаика, это не только углубит наше понимание прошлого, но и привлечет посетителей, стремящихся исследовать богатое наследие Зиле", — сказал он.

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Мозаика, найденная из-за незаконных раскопок, вызвала дискуссии о защите археологических памятников и продвижении исследований по официальным каналам. Эксперты надеются, что дальнейшее изучение находки позволит по-новому взглянуть на римскую жизнь в Анатолии и укрепит позицию Зиле как важного места в мировой истории.

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