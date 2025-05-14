Знайшли завдяки незаконним розкопкам: археологи виявили древню мозаїку в Анатолії (фото)

Під час незаконних розкопок біля стародавнього замку Зіле в Анатолії, Туреччина, виявили мозаїку римської епохи. Знахідка, розташована поруч із розкопками театру римської епохи, привернула увагу своєю майстерністю та історичним значенням, викликавши новий інтерес до Зіле.

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Про це пише Arkeonews.

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Археолог Мурат Текін, який керує розкопками античного театру в замку Зіле, також відомому як Зела, підтвердив, що мозаїка лежить приблизно в 200 метрах від основного місця знахідки. Він зазначив, що слово "тирфа", що означає комфорт і розкіш, чітко вписане в малюнок, що дозволяє припустити, що колись вона прикрашала багату будівлю.

"Ця знахідка є свідченням культурного багатства Зіла, який з давніх-давен був великим центром", — заявив Текін. Місто також відоме своєю роллю в римській історії, зокрема, як місце перемоги Юлія Цезаря в битві при Зелі в 47 році до н. е., де він виголосив знамениту фразу "Veni, vidi, vici".

Наявність такої складної мозаїки біля театру натякає на добре розвинену міську територію, яка, можливо, включала елітні резиденції або вражаючі громадські простори Фото: AA

Стратегічне розташування регіону вздовж римських торгівельних шляхів зробило його життєво важливою частиною інфраструктури імперії. Зіле стало центром військової та комерційної діяльності. Його родючий ландшафт підтримував сільське господарство, а розташування уможливлювало пересування військ і товарів.

Розкопки на цьому місці виявили історичні шари, що сягають ще хетського періоду, коли ця територія була відома під назвою Анзілія. Наявність такої складної мозаїки біля театру натякає на добре розвинену міську територію, яка, можливо, включала елітні резиденції або вражаючі громадські простори.

Текін відзначив потенціал відкриття для залучення культурного туризму в регіон. "Якщо ми розширимо наші розкопки в районі, де була знайдена мозаїка, це не лише поглибить наше розуміння минулого, але й привабить відвідувачів, які прагнуть дослідити багату спадщину Зіле", — сказав він.

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Мозаїка, знайдена через незаконні розкопки, викликала дискусії про захист археологічних пам'яток і просування досліджень офіційними каналами. Експерти сподіваються, що подальше вивчення знахідки дозволить по-новому поглянути на римське життя в Анатолії і зміцнить позицію Зіле як важливого місця у світовій історії.

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