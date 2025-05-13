Три фортеці древності: вчені продовжують розкопки в Синайській фортеці (фото)

У Синайській пустелі в Єгипті археологи виявили нові докази багатовікових стратегій захисту східного кордону країни. Розкопки в Телль-Абу-Сайфі принесли важливі знахідки, які демонструють, як різні цивілізації укріплювали цю критично важливу територію протягом тривалого часу.

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Про це пише Arkeonews.

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За словами Шерифа Фаті, міністра туризму і старожитностей, на цьому місці були виявлені укріплення птолемеївського і римського періодів, а також ознаки ще давнішої військової споруди.

Команда під керівництвом Хішама Хусейна з Вищої ради старожитностей виявила такі відмінні риси, як східні ворота і оборонний рів глибиною понад два метри. "Це відкриття дає краще розуміння оборонних систем, створених на сході Єгипту", — сказав Фаті.

Серед інших знахідок — залишки солдатських казарм римської епохи часів правління імператорів Діоклетіана і Максиміана Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Серед інших знахідок — залишки солдатських казарм римської епохи часів правління імператорів Діоклетіана і Максиміана, а також чотири печі для виробництва негашеного вапна, що свідчить про промислову діяльність у більш пізні періоди. Хуссейн зазначив, що матеріали з більш ранніх будівель, можливо, були перероблені для цих операцій.

Археологи також виявили вимощену вапняком дорогу довжиною понад 100 метрів і шириною 11 метрів, яка колись з'єднувала ворота римської фортеці з її внутрішніми приміщеннями. Прикметно, що цей шлях був прокладений поверх старої дороги часів Птолемеїв, що демонструє, як кожна цивілізація повторно використовувала і модифікувала існуючу інфраструктуру.

Вздовж дороги було знайдено понад 500 глиняних посадкових кіл, які, як вважають, утримували дерева, що вистилали вхід до фортеці Птолемеїв Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Вздовж дороги було знайдено понад 500 глиняних посадкових кіл, які, як вважають, утримували дерева, що вистилали вхід до фортеці Птолемеїв. Найважливішою знахідкою є те, що під відомими птолемеївськими та римськими спорудами знаходиться ще більш ранній форт. Дослідники визначили чотири кути цієї прихованої будівлі і тепер датують матеріали, щоб дізнатися більше про її походження.

Робота команди проливає світло на те, як Телль-Абу-Сайфі трансформувався з часом, перетворившись з військового форпосту на промислову зону. Мохамед Ісмаїл Халед, генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей, зазначив, що ця еволюція віддзеркалює ширші історичні зрушення вздовж східного кордону Єгипту.

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Відкриття в Телль-Абу-Сайфі дають чіткіше уявлення про те, як стародавній Єгипет захищав свої кордони і пристосовувався до нових потреб. Вони також допомагають науковцям зрозуміти військову та економічну роль регіону впродовж кількох століть, пропонуючи міцний ґрунт для майбутніх археологічних досліджень східного кордону Єгипту.

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