Три крепости древности: ученые продолжают раскопки в Синайской крепости (фото)

В Синайской пустыне в Египте археологи обнаружили новые доказательства многовековых стратегий защиты восточной границы страны. Раскопки в Телль-Абу-Сайфе принесли важные находки, которые демонстрируют, как различные цивилизации укрепляли эту критически важную территорию в течение длительного времени.

Related video

Об этом пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Шерифа Фати, министра туризма и древностей, на этом месте были обнаружены укрепления птолемеевского и римского периодов, а также признаки еще более древнего военного сооружения.

Команда под руководством Хишама Хусейна из Высшего совета древностей обнаружила такие отличительные черты, как восточные ворота и оборонительный ров глубиной более двух метров. "Это открытие дает лучшее понимание оборонительных систем, созданных на востоке Египта", — сказал Фати.

Среди других находок — остатки солдатских казарм римской эпохи времен правления императоров Диоклетиана и Максимиана Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Среди других находок — остатки солдатских казарм римской эпохи времен правления императоров Диоклетиана и Максимиана, а также четыре печи для производства негашеной извести, что свидетельствует о промышленной деятельности в более поздние периоды. Хуссейн отметил, что материалы из более ранних зданий, возможно, были переработаны для этих операций.

Археологи также обнаружили вымощенную известняком дорогу длиной более 100 метров и шириной 11 метров, которая когда-то соединяла ворота римской крепости с ее внутренними помещениями. Примечательно, что этот путь был проложен поверх старой дороги времен Птолемеев, что демонстрирует, как каждая цивилизация повторно использовала и модифицировала существующую инфраструктуру.

Вдоль дороги было найдено более 500 глиняных посадочных кругов, которые, как полагают, удерживали деревья, выстилающие вход в крепость Птолемеев Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Вдоль дороги было найдено более 500 глиняных посадочных кругов, которые, как полагают, удерживали деревья, выстилающие вход в крепость Птолемеев. Важнейшей находкой является то, что под известными птолемеевскими и римскими сооружениями находится еще более ранний форт. Исследователи определили четыре угла этого скрытого здания и теперь датируют материалы, чтобы узнать больше о его происхождении.

Работа команды проливает свет на то, как Телль-Абу-Сайфи трансформировался со временем, превратившись из военного форпоста в промышленную зону. Мохамед Исмаил Халед, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей, отметил, что эта эволюция отражает более широкие исторические сдвиги вдоль восточной границы Египта.

Важно

Секреты древних цивилизаций: кто и зачем построил таинственные Гималайские башни (фото)

Открытия в Телль-Абу-Сайфе дают более четкое представление о том, как древний Египет защищал свои границы и приспосабливался к новым потребностям. Они также помогают ученым понять военную и экономическую роль региона на протяжении нескольких веков, предлагая прочную почву для будущих археологических исследований восточной границы Египта.

Ранее Фокус писал о неожиданной находке в Бельгии. Археологи обнаружили древний водопровод, построенный римлянами.

Также мы рассказывали о необычных артефактах, найденных в Саксонии-Анхальт, Германия. Археологи обнаружили необычное захоронение женщины, возле которой обнаружили скопление продырявленных зубов собак.