Візантійська принцеса, монгольський хан і релігійна святиня: які історії приховує Кривава церква Стамбулу

Багатовікова церква в стамбульському районі Фенер продовжує привертати увагу вчених своїм минулим. Це єдина купольна візантійська церква в місті, яка досі функціонує як місце поклоніння і ніколи не була перетворена на мечеть.

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Про це пише Arkeonews.

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Відома сьогодні як церква Святої Марії Монгольської, або "Канли Кілісе" (Кривава церква), вона має глибоке коріння у візантійській історії. За переказами, церкву заснувала принцеса Сопатра, донька візантійського імператора Маврикія, у VII столітті н. е.

Проте після Четвертого хрестового походу церкву зруйнували. Згодом, у 1261 році, місто повернулося під владу Візантії. У 1281 році Марію Палайологіну, позашлюбну доньку візантійського імператора Михайла VIII, в рамках політичного союзу відправили заміж за монгольського правителя Хулагу-хана через ймовірність монгольських вторгнень до Анатолії.

За переказами, церкву заснувала принцеса Сопатра, донька візантійського імператора Маврикія, у VII столітті н. е. Фото: Public Domain

Проте Хулагу помер до її прибуття, а на трон зійшов його син Абака-хан, який одружився з Марією замість батька. Згідно з переказами, Марія була ревною християнкою і переконала чоловіка охреститися. Після його смерті вона повернулася до Константинополя, де відбудувала монастир, який згодом отримав назву Канли Кілісе через кровопролиття під час османського завоювання в 1453 році і, можливо, через свій червоночерепичний дах.

Церква стала відома як "Панагія Мухліотісса", що в перекладі з грецької означає "монгольська" Фото: Public Domain

Церква стала відома як "Панагія Мухліотісса", що в перекладі з грецької означає "монгольська", відображає зв'язок Марії з двором її чоловіка. Після падіння Константинополя під владою османів більшість християнських церков швидко перетворили на мечеті.

Церква зберегла свою первісну ідентичність завдяки імператорському указу, виданому султаном Мехмедом II Фото: Public Domain

Проте ця церква зберегла свою первісну ідентичність завдяки імператорському указу, виданому султаном Мехмедом II. Місцеві перекази свідчать, що архітектор султанської мечеті Крістодулос попросив пощадити церкву і подарувати її своїй матері. Указ, який досі зберігається в церкві, захистив будівлю впродовж століть і забезпечив її подальше використання як християнського місця.

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Церква залишається важливим символом релігійної тяглості у місті, сформованому завоюваннями і трансформаціями та дає уявлення про переплетення історій Візантії, Монгольської імперії та Османської епохи.

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