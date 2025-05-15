Византийская принцесса, монгольский хан и религиозная святыня: какие истории скрывает Кровавая церковь Стамбула

Многовековая церковь в стамбульском районе Фенер продолжает привлекать внимание ученых своим прошлым. Это единственная купольная византийская церковь в городе, которая до сих пор функционирует как место поклонения и никогда не была превращена в мечеть.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Известная сегодня как церковь Святой Марии Монгольской, или "Канлы Килисе" (Кровавая церковь), она имеет глубокие корни в византийской истории. По преданию, церковь основала принцесса Сопатра, дочь византийского императора Маврикия, в VII веке н. э.

Однако после Четвертого крестового похода церковь разрушили. Впоследствии, в 1261 году, город вернулся под власть Византии. В 1281 году Марию Палайологину, внебрачную дочь византийского императора Михаила VIII, в рамках политического союза отправили замуж за монгольского правителя Хулагу-хана из-за вероятности монгольских вторжений в Анатолию.

По преданию, церковь основала принцесса Сопатра, дочь византийского императора Маврикия, в VII веке н. э. Фото: Public Domain

Однако Хулагу умер до ее прибытия, а на трон взошел его сын Абака-хан, который женился на Марии вместо отца. Согласно преданию, Мария была ревностной христианкой и убедила мужа креститься. После его смерти она вернулась в Константинополь, где отстроила монастырь, который впоследствии получил название Канлы Килисе из-за кровопролития во время османского завоевания в 1453 году и, возможно, из-за своей красночерепичной крыши.

Церковь стала известна как "Панагия Мухлиотисса", что в переводе с греческого означает "монгольская" Фото: Public Domain

Церковь стала известна как "Панагия Мухлиотисса", что в переводе с греческого означает "монгольская", отражает связь Марии с двором ее мужа. После падения Константинополя под властью османов большинство христианских церквей быстро превратили в мечети.

Церковь сохранила свою первоначальную идентичность благодаря императорскому указу, изданному султаном Мехмедом II Фото: Public Domain

Однако эта церковь сохранила свою первоначальную идентичность благодаря императорскому указу, изданному султаном Мехмедом II. Местные предания гласят, что архитектор султанской мечети Кристодулос попросил пощадить церковь и подарить ее своей матери. Указ, который до сих пор хранится в церкви, защитил здание на протяжении веков и обеспечил его дальнейшее использование в качестве христианского места.

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Церковь остается важным символом религиозной преемственности в городе, сформированном завоеваниями и трансформациями и дает представление о переплетении историй Византии, Монгольской империи и Османской эпохи.

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