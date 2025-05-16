Сотни лет истории: у побережья Швеции нашли шесть затонувших кораблей (фото)

В шведском городе Варберг, вблизи первоначальной береговой линии города и исторических укреплений гавани, археологи обнаружили сразу шесть затонувших кораблей. Найденные суда датируются периодом от Средневековья до XVII века.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Как отметили исследователи, они обнаружили различные типы кораблей. Одно из наиболее хорошо сохранившихся, Varbergsvraken 2, было построено в 1530-х годах из местного дуба с помощью клинкерного метода — древней техники, характеризующейся накладыванием досок внахлест.

"Этот корабль имеет признаки бергхульта, защитной полосы корпуса", — отмечается в отчете. Следы повреждений от огня свидетельствуют о том, что судно могло быть намеренно сожжено или потерпеть крушение перед тем, как затонуть.

Одно из наиболее хорошо сохранившихся, Varbergsvraken 2, было построено в 1530-х годах из местного дуба с помощью клинкерного метода Фото: Arkeologerna

Другое судно, Varbergsvraken 5, построенное в XVII веке, имеет схожие конструктивные особенности и, вероятно, путешествовало между Варбергом и Ню-Варбергом. Между тем Varbergsvraken 6, судно-карвела — тип постройки, когда доски укладываются вплотную — отражает влияние голландского судостроения и отличается сохранившимся килем.

Клинкерный и карвел-методы строительства представляют разные этапы в североевропейском морском дизайне. Клинкерные корабли были распространены в эпоху викингов и в средневековье, обеспечивая прочные и гибкие корпуса, пригодные для бурных морских волнений.

Позже появилась карвельная конструкция, которая позволила создавать более крупные и прочные корпуса. Сочетание этих обломков, включая два когги XIV века, которые сейчас анализируются, может улучшить понимание региональных торговых путей и технологического обмена в средневековую эпоху.

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Эти раскопки проводились под руководством Музея Бохуслен, визуальной археологии и культурной среды Халланда. Открытия не только способствуют изучению морской истории Швеции, но и позволяют глубже понять экономические и культурные связи региона через века судостроения и прибрежной торговли.

Также Фокус писал о древнем монастыре в Стамбуле, известном как Кровавая церковь. Это единственная купольная византийская церковь в городе, которая до сих пор функционирует как место поклонения и никогда не была превращена в мечеть.

Также мы рассказывали о редком открытии в Германии. Исследователи обнаружили погребальные урны бронзового века, которые сохранились невредимыми до наших дней.