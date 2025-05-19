Божественное знамение: перед приездом нового Папы археологи нашли нечто невероятное (фото)

Во время строительных работ в городе Изник, Турция, археологи обнаружили набор древних мозаик, датируемых периодом раннего христианства. О находке объявили накануне визита Папы Льва XIV.

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Об этом пишет Arkeonews.

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По мнению археологов и историков мозаики с такими символами, как корабль и олень, вероятно, датируются периодом между I и IV веками нашей эры. Эксперты, среди которых профессор Мустафа Шахин, предполагают, что эти рисунки могут иметь богословское значение, связанное с первыми последователями христианства.

Открытие приобретает дополнительный вес, поскольку в 2025 году исполняется 1700 лет со времени проведения Собора, который был созван императором Константином в 325 году нашей эры Фото: IHA

"Это может быть важным визуальным свидетельством первых поколений верующих", — отметил Шахин. Открытие совпадает с запланированным приездом Папы Льва XIV, чья поездка в Изник рассматривается как исполнение пожелания, высказанного Папой Франциском. Ватиканские чиновники подчеркивают важность Изника как места проведения Первого Никейского собора, краеугольного события в истории Церкви.

Открытие приобретает дополнительный вес, поскольку в 2025 году исполняется 1700 лет со времени проведения Собора, который был созван императором Константином в 325 году нашей эры. Это собрание сыграло определяющую роль в христианском богословии, создав Никейский Символ веры, основополагающую декларацию веры христианства.

Недавно найденные мозаики возобновили призывы к признанию города Всемирным наследием ЮНЕСКО, усиливая аргументы в пользу глобальной культурной ценности города Фото: IHA

Кроме своего религиозного значения, Изник продолжает захватывать общественное воображение благодаря неожиданным связям. Место раскопок расположено вблизи местности, которая в местной традиции связана с именем Максима Децима Меридия, вымышленного римского полководца из фильма "Гладиатор".

Недавно найденные мозаики возобновили призывы к признанию города Всемирным наследием ЮНЕСКО, усиливая аргументы в пользу глобальной культурной ценности города. Между тем еще одно недавнее заявление, сделанное местным кладоискателем 29 апреля, свидетельствует о том, что, возможно, найдено первоначальное место проведения Первого Никейского Собора.

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Археологические открытия Изника продолжают предлагать редкие взгляды на годы становления христианства. В то время, как мир готовится к будущим юбилеям и визитам, мозаики служат мощным напоминанием о прошлом города и его роли.

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