Самая старая звездная карта в мире происходит из Китая: почему не все ученые с этим согласны

Ученые предполагают, что самую древнюю звездную карту создали 2300 лет назад в Древнем Китае. Исследование рукописи "Звездное руководство мастера Ши" предполагает, что она была составлена в 355 году до н. э., что делает ее старше греческой звездной карты Гиппарха более чем на два века.

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Об этом пишет Live Science.

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Команда Китайской национальной астрономической обсерватории применила технику компьютерного зрения, известную как обобщенное преобразование Хафа, для повторного анализа манускрипта.

Этот цифровой инструмент обнаруживает геометрические паттерны и помогает исправить искажения, позволяя исследователям проследить обновления, внесенные в звездный каталог около 125 года н. э.

Дэвид Панкенье, почетный профессор китайской астрономии в Университете Лехи, высоко оценил результаты исследования, назвав их "достаточно убедительными" и согласующимися с предыдущими исследованиями британского ученого Джозефа Нидема.

Авторы утверждают, что происхождение звездного пособия совпадает со временем жизни Ши Шэна, исторической фигуры, которая давно ассоциируется с ранней китайской астрономией.

Не все эксперты согласны с такими выводами

Десятилетиями ученые отмечали, что некоторые измерения каталога кажутся на века старше других. Ученые могут датировать звездные карты, потому что со стороны Земли созвездия смещаются в течение сотен лет из-за колебаний оси нашей планеты. Звезды также имеют собственное движение, а это означает, что разные века будут иметь разные карты ночного неба.

Однако историк Даниэль Морган из французского Центра исследований цивилизаций Восточной Азии предлагает альтернативный взгляд. Он считает, что расхождения могли возникнуть из-за дефектов оригинального измерительного инструмента, возможно, смещенного всего на один градус.

"Возможно, они создали инструмент, и он не был идеальным — тогда анализ данных астрономов идеально согласуется с историей человечества", — сказал Морган.

Такое объяснение сместило бы дату написания манускрипта ближе к 103 г. до н. э., что совпадает с появлением армиллярной сферы — астрономического прибора из вращающихся колец — и подтверждает использование сферической системы координат, найденной в каталоге.

Морган также отметил конкурентный характер научных претензий на исторические "первенства". Он отметил, что современные усилия по датировке древних записей иногда формируются стремлением к национальному престижу, динамикой, подпитываемой веками колониализма и европоцентрических предубеждений.

Панкенье добавил, что ранние западные исследователи часто отвергали китайские астрономические записи, даже когда позже оказывалось, что эти записи поражают своей точностью.

Независимо от того, какой звездный каталог — китайский или греческий — является древнейшим, оба они уступают вавилонским звездным записям, датированным VIII веком до н. э.

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Однако эти тексты лишь описывают положение звезд и не содержат пронумерованных записей или визуальных изображений неба, что делает "Звездное пособие мастера Ши" уникальным по своему формату и исторической ценности.

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