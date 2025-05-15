Впервые в истории: ученые раскрыли правду о беременности в эпоху викингов

Ученые исследовали роль и восприятие беременности в эпоху викингов. Для этого они изучили исторические документы, произведения искусства и даже погребальные практики.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Возглавляемое доктором Марианной Хем Эриксен из Лестерского университета и доктором Кэтрин Мари Олли из Ноттингемского университета, исследование, опубликованное в Кембриджском археологическом журнале, объединяет различные источники, включая древнескандинавские тексты, характерную фигурку эпохи викингов и данные о захоронении.

Доктор Олли проанализировала термины, встречающиеся в древнескандинавской литературе, такие как "пузатая", "несветлая" и "ходить не одной женщине", которые дают представление о том, как беременность воспринималась в обществе викингов. В некоторых сагах беременным женщинам отводятся яркие роли, в частности в одной из них плод, как ожидается, отомстит за смерть своего отца.

Другая история рассказывает о Фрейдис, беременной женщине, которая противостоит нападающим с мечом, представляя редкий образ активного женского сопротивления во время беременности. Доктор Олли также отмечает важность серебряной статуэтки, на которой изображена явно беременная женщина в шлеме с защитой для носа, предостерегая от чрезмерного упрощения этих изображений, но признавая их символическое значение.

Исследователи нашли мало прямых доказательств беременности в захоронениях, несмотря на высокие риски, связанные с родами в эпоху викингов. Случаи захоронений матери с младенцем чрезвычайно редки, а младенцы часто отсутствуют в известных контекстах захоронений.

Некоторые детские останки появляются в домашних условиях, а не в официальных могилах, что свидетельствует о том, что обычаи захоронения новорожденных могли отличаться или практиковались непоследовательно.

Доктор Эриксен отмечает, что беременность имела политический и социальный вес, который выходил далеко за пределы самого акта родов. Она отмечает, что вопросы, связанные с идентичностью, личностью и родством, глубоко укоренены в политические рамки как в прошлом, так и в современном обществе.

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Исследование также касается правовых текстов того периода, подчеркивая, что беременность у рабынь рассматривалась как порок, а дети, рожденные рабами, считались собственностью их хозяев.

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