Уперше в історії: вчені розкрили правду про вагітність в епоху вікінгів

Учені дослідили роль та сприйняття вагітності в епоху вікінгів. Для цього вони вивчили історичні документи, твори мистецтва та навіть поховальні практики.

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Про це пише Arkeonews.

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Очолюване доктором Маріанною Хем Еріксен з Лестерського університету та доктором Кетрін Марі Оллі з Ноттінгемського університету, дослідження, опубліковане в Кембриджському археологічному журналі, об'єднує різні джерела, включаючи давньоскандинавські тексти, характерну фігурку епохи вікінгів та дані про поховання.

Доктор Оллі проаналізувала терміни, що зустрічаються в давньоскандинавській літературі, такі як "пузата", "несвітла" і "ходити не одній жінці", які дають уявлення про те, як вагітність сприймалася у суспільстві вікінгів. У деяких сагах вагітним жінкам відводяться яскраві ролі, зокрема в одній з них плід, як очікується, помститься за смерть свого батька.

Інша історія розповідає про Фрейдіс, вагітну жінку, яка протистоїть нападникам з мечем, представляючи рідкісний образ активного жіночого опору під час вагітності. Доктор Оллі також відзначає важливість срібної статуетки, на якій зображена явно вагітна жінка в шоломі з захистом для носа, застерігаючи від надмірного спрощення цих зображень, але визнаючи їх символічне значення.

Дослідники знайшли мало прямих доказів вагітності в похованнях, попри високі ризики, пов'язані з пологами в епоху вікінгів. Випадки поховань матері з немовлям надзвичайно рідкісні, а немовлята часто відсутні у відомих контекстах поховань.

Деякі дитячі останки з'являються в домашніх умовах, а не в офіційних могилах, що свідчить про те, що звичаї поховання новонароджених могли відрізнятися або практикувалися непослідовно.

Доктор Еріксен зазначає, що вагітність мала політичну і соціальну вагу, яка виходила далеко за межі самого акту пологів. Вона наголошує, що питання, пов'язані з ідентичністю, особистістю та спорідненістю, глибоко вкорінені в політичні рамки як у минулому, так і в сучасному суспільстві.

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Дослідження також торкається правових текстів того періоду, підкреслюючи, що вагітність у рабинь розглядалася як вада, а діти, народжені рабами, вважалися власністю їхніх господарів.

Раніше Фокус писав про те, що доінкські цивілізації Перу вживали психотропні речовини під час своїх ритуалів. Докази цього вчені знайшли після дослідження артефактів розкопаних у Чавін-де-Уантар.

Також ми розповідали про незвичайний артефакт, який виявили у Швеції. Під час розкопок середньовічного форту археологи знайшли кинджал-боллок, руків'я якого нагадує чоловічі геніталії.