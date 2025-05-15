Побудована на наркотиках влада: вчені знайшли докази ритуального вживання психоактивних речовин

Археологи виявили докази того, що психоактивні рослини відігравали важливу роль у стародавніх ритуальних практиках на великому поселенні доінкської доби в Перу. Висновки свідчать про те, що вживання галюциногенних речовин було частиною духовного та політичного життя в Андах понад 2800 років тому.

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Про це пише Heritage Daily.

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Дослідники з Програми археологічних досліджень та збереження пам'яток Чавін-де-Уантар вивчили залишки, знайдені на ритуальних інструментах, розкопаних у Чавін-де-Уантар, розташованому в перуанському регіоні Анкаш. Ці інструменти, знайдені під час розкопок 2017-2018 років, включають кістяні трубки, виготовлені з решток птахів і ссавців, і були виявлені в підземній церемоніальній галереї.

Згідно з дослідженням, рештки містили сліди вілки (Anadenanthera colubrina), галюциногенної рослини, а також нікотину, ймовірно, отриманого з дикорослого тютюну. "Використання цих рослин не було рекреаційним, а скоріше частиною ритуальних церемоній, пов'язаних зі здійсненням влади і встановленням релігійного авторитету в ієрархічному суспільстві", — заявили дослідники.

Вілка, також відома як цебіл, це психоактивний нюхальний тютюн, який готували з насіння Anadenanthera colubrina Фото: Wikipedia

Чавін-де-Уанар слугував як релігійним, так і політичним центром культури Чавін, яка процвітала в Андах приблизно з 3000 р. до н. е. до 400-500 р. н. е. Це місце включає видатні архітектурні пам'ятки, такі як піраміда з плоским верхом і окремі церемоніальні площі.

Використання галюциногенів, особливо вілка, що в перекладі з мови кучуа означає "священна", свідчить про функцію цього комплексу як місця, де змінені стани свідомості були ретельно організовані для зміцнення влади та соціальної ієрархії.

Вілка, також відома як цебіл, це психоактивний нюхальний тютюн, який готували з насіння Anadenanthera colubrina. Бобові стручки рослини обсмажували та розтирали, щоб у подальшому змішати з вапном. Основною активною сполукою у вілці є буфотенін, хоча в меншій кількості присутні також DMT і 5-MeO-DMT. Дослідження показали, що насіння може містити до 12,4% буфотеніну.

Буфотенін — це речовина, яка природно зустрічається в деяких жабах, рослинах і навіть у невеликих кількостях в організмі людини. Найвідомішим джерелом буфотеніну є жаба Incilius alvarius, яка мешкає в Америці. Ця речовина потрібна жабі для захисту — за допомогою виділень вона відлякує хижаків.

Найвідомішим джерелом буфотеніну є жаба Incilius alvarius, яка мешкає в Америц Фото: I, Wildfeuer, CC BY-SA 3.0

На людину буфотенін діє дуже незвично. Якщо його вдихнути або ввести іншим способом, він може викликати галюцинації — яскраві образи, змінене сприйняття часу, простору і навіть власного тіла. Людина може відчути сильні емоції: від страху до радості. Часто ці переживання нагадують сни, але вони дуже яскраві й реалістичні.

Ці інструменти, знайдені під час розкопок 2017-2018 років, включають кістяні трубки, виготовлені з решток птахів і ссавців, і були виявлені в підземній церемоніальній галереї Фото: Peruvian State

Історичні свідчення та етнографічні звіти вказують на те, що вілку, ймовірно, використовувала цивілізація Тіуанако, а сучасне використання спостерігається серед шаманів вічі в Аргентині, де вона відома під назвою hatáj.

У 2013-2017 роках під час розкопок на городищі Кілкапампа на півдні Перу було виявлено докази того, що культура варі використовувала вілку в поєднанні з чичею — ферментованим напоєм, виготовленим з дерева молле. Це свідчить про свідоме поєднання речовин, що змінюють свідомість, у церемоніальному чи общинному контексті.

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Це відкриття дозволяє глибше зрозуміти, як ранні цивілізації в Андах переплітали релігійні вірування з політичною структурою. Розуміння ритуального використання психоактивних рослин не лише розширює знання про культурні практики Чавіна, але й демонструє значення цього місця як центру раннього ідеологічного розвитку доіспанської Південної Америки.

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