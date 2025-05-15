Построенная на наркотиках власть: ученые нашли доказательства ритуального употребления психоактивных веществ

Археологи обнаружили доказательства того, что психоактивные растения играли важную роль в древних ритуальных практиках на большом поселении доинкской эпохи в Перу. Выводы свидетельствуют о том, что употребление галлюциногенных веществ было частью духовной и политической жизни в Андах более 2800 лет назад.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Исследователи из Программы археологических исследований и сохранения памятников Чавин-де-Уантар изучили остатки, найденные на ритуальных инструментах, раскопанных в Чавин-де-Уантар, расположенном в перуанском регионе Анкаш. Эти инструменты, найденные во время раскопок 2017-2018 годов, включают костяные трубки, изготовленные из останков птиц и млекопитающих, и были обнаружены в подземной церемониальной галерее.

Согласно исследованию, останки содержали следы вилки(Anadenanthera colubrina), галлюциногенного растения, а также никотина, вероятно, полученного из дикорастущего табака. "Использование этих растений не было рекреационным, а скорее частью ритуальных церемоний, связанных с осуществлением власти и установлением религиозного авторитета в иерархическом обществе", — заявили исследователи.

Вилка, также известная как цебил, это психоактивный нюхательный табак, который готовили из семян Anadenanthera colubrina Фото: Wikipedia

Чавин-де-Уанар служил как религиозным, так и политическим центром культуры Чавин, которая процветала в Андах примерно с 3000 г. до н.э. до 400-500 г. н.э. Это место включает в себя выдающиеся архитектурные памятники, такие как пирамида с плоским верхом и отдельные церемониальные площади.

Использование галлюциногенов, особенно вилка, что в переводе с языка кучуа означает "священная", свидетельствует о функции этого комплекса как места, где измененные состояния сознания были тщательно организованы для укрепления власти и социальной иерархии.

Вилка, также известная как цебил, это психоактивный нюхательный табак, который готовили из семян Anadenanthera colubrina. Бобовые стручки растения обжаривали и растирали, чтобы в дальнейшем смешать с известью. Основным активным соединением в вилке является буфотенин, хотя в меньшем количестве присутствуют также DMT и 5-MeO-DMT. Исследования показали, что семена могут содержать до 12,4% буфотенина.

Буфотенин — это вещество, которое естественно встречается в некоторых лягушках, растениях и даже в небольших количествах в организме человека. Самым известным источником буфотенина является лягушка Incilius alvarius, которая обитает в Америке. Это вещество нужно лягушке для защиты — с помощью выделений она отпугивает хищников.

Самым известным источником буфотенина является лягушка Incilius alvarius, которая обитает в Америке. Фото: I, Wildfeuer, CC BY-SA 3.0

На человека буфотенин действует очень необычно. Если его вдохнуть или ввести другим способом, он может вызвать галлюцинации — яркие образы, измененное восприятие времени, пространства и даже собственного тела. Человек может испытать сильные эмоции: от страха до радости. Часто эти переживания напоминают сны, но они очень яркие и реалистичные.

Эти инструменты, найденные во время раскопок 2017-2018 годов, включают костяные трубки, изготовленные из останков птиц и млекопитающих, и были обнаружены в подземной церемониальной галерее Фото: Peruvian State

Исторические свидетельства и этнографические отчеты указывают на то, что вилку, вероятно, использовала цивилизация Тиуанако, а современное использование наблюдается среди шаманов вичи в Аргентине, где она известна под названием hatáj.

В 2013-2017 годах во время раскопок на городище Килкапампа на юге Перу были обнаружены доказательства того, что культура вари использовала вилку в сочетании с чичей — ферментированным напитком, изготовленным из дерева молле. Это свидетельствует о сознательном сочетании веществ, изменяющих сознание, в церемониальном или общинном контексте.

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Это открытие позволяет глубже понять, как ранние цивилизации в Андах переплетали религиозные верования с политической структурой. Понимание ритуального использования психоактивных растений не только расширяет знания о культурных практиках Чавина, но и демонстрирует значение этого места как центра раннего идеологического развития доиспанской Южной Америки.

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