Действительно исключительное открытие: в Ираке раскопали единственный в своем роде ассирийский рельеф (фото)

В руинах Ниневии, вблизи современного Мосула в Ираке, археологи обнаружили массивный каменный рельеф, датированный VII веком до н. э. Находка отличается детальной резьбой, на которой изображены как королевские, так и божественные фигуры, что является уникальным открытием в стенах древнего дворца.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Команда под руководством профессора, доктора Аарона Шмитта из Гейдельбергского университета обнаружила 12-тонную известняковую плиту в тронном зале царя Ашшурбанипала. Рельеф имеет 5,5 метров в длину и 3 метра в высоту.

На нем изображен ассирийский правитель в окружении Ашура, главного божества империи, и Иштар, богини-покровительницы Ниневии. В сцене также появляются часовой и второстепенная фигура — возможно, человек-скорпион. "Среди многих известных нам рельефных изображений ассирийских дворцов нет ни одного изображения главных божеств, — сказал профессор Шмитт. "Это открытие действительно исключительное".

Фрагментированный рельеф нашли в засыпанной яме за нишей напротив главного входа в тронный зал, что свидетельствует о том, что когда-то он занимал видное место Фото: Aaron Schmitt

Ниневия, расположенная на восточном берегу реки Тигр, когда-то была жемчужиной Неоассирийской империи. Основанная еще в 5 тысячелетии до н. э., она достигла расцвета при царе Сеннахерибе в конце VIII века до н. э. Город стал известным благодаря своим массивным храмам, роскошным дворцам и развитой инфраструктуре.

Однако в 612 году до н. э. он был разрушен союзом вавилонских и мидийских войск. Раскопки Северного дворца серьезно начались в XIX веке британскими археологами, но только в 2022 году команда профессора Шмитта, которая работала в рамках более крупного проекта "Гейдельбергская Ниневия", инициированного профессором доктором Штефаном Маулем в 2018 году, возобновила целенаправленное исследование кургана Куюнджик, основной территории дворца.

На рельефе изображен ассирийский правитель в окружении Ашура, главного божества империи, и Иштар, богини-покровительницы Ниневии Фото: Michael Rımmel

Фрагментированный рельеф нашли в засыпанной яме за нишей напротив главного входа в тронный зал, что свидетельствует о том, что когда-то он занимал видное место. Профессор Шмитт объяснил, что его размещение и размер, вероятно, указывают на его важность в королевском и религиозном символизме. Он также отметил, что крылатый солнечный диск, возможно, первоначально увенчивал резьбу.

Считается, что яма, в которой он был похоронен, датируется эллинистическим периодом, что может объяснить, почему предыдущие исследователи не заметили его. Реставрационные работы уже координируются с Государственным советом древностей и наследия Ирака с целью возвращения плиты на ее первоначальное место для публичного показа.

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Эта находка не только углубляет наше понимание ассирийского искусства и религиозных практик, но и усиливает историческое значение Ниневии как центра политической и духовной власти. Запланированная реставрация поможет вернуть это древнее наследие в поле зрения общественности, позволив современной аудитории увидеть древнее.

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