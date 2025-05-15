Справді виняткове відкриття: в Іраку розкопали єдиний у своєму роді ассирійський рельєф (фото)

У руїнах Ніневії, поблизу сучасного Мосула в Іраку, археологи виявили масивний кам'яний рельєф, датований VII століттям до н. е. Знахідка вирізняється детальним різьбленням, на якому зображені як королівські, так і божественні фігури, що є унікальним відкриттям у стінах стародавнього палацу.

Related video

Про це пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Команда під керівництвом професора, доктора Аарона Шмітта з Гейдельберзького університету виявила 12-тонну вапнякову плиту в тронній залі царя Ашшурбаніпала. Рельєф має 5,5 метрів у довжину і 3 метри у висоту.

На ньому зображено ассирійського правителя в оточенні Ашура, головного божества імперії, та Іштар, богині-покровительки Ніневії. У сцені також з'являються вартовий та другорядна фігура — можливо, людина-скорпіон. "Серед багатьох відомих нам рельєфних зображень ассирійських палаців немає жодного зображення головних божеств, — сказав професор Шмітт. "Це відкриття справді виняткове".

Фрагментований рельєф знайшли у засипаній ямі за нішею навпроти головного входу до тронного залу, що свідчить про те, що колись він займав чільне місце Фото: Aaron Schmitt

Ніневія, розташована на східному березі річки Тигр, колись була перлиною Неоассирійської імперії. Заснована ще у 5 тисячолітті до н. е., вона досягла розквіту за царя Сеннахеріба наприкінці VIII століття до н. е. Місто стало відомим завдяки своїм масивним храмам, розкішним палацам та розвиненій інфраструктурі.

Однак у 612 році до н. е. воно було зруйноване союзом вавилонських і мідійських військ. Розкопки Північного палацу серйозно розпочалися у XIX столітті британськими археологами, але лише у 2022 році команда професора Шмітта, яка працювала в рамках більшого проекту "Гейдельберзька Ніневія", ініційованого професором доктором Штефаном Маулем у 2018 році, відновила цілеспрямоване дослідження кургану Куюнджик, основної території палацу.

На рельєфі зображено ассирійського правителя в оточенні Ашура, головного божества імперії, та Іштар, богині-покровительки Ніневії Фото: Michael Rımmel

Фрагментований рельєф знайшли у засипаній ямі за нішею навпроти головного входу до тронного залу, що свідчить про те, що колись він займав чільне місце. Професор Шмітт пояснив, що його розміщення і розмір, ймовірно, вказують на його важливість у королівському і релігійному символізмі. Він також зазначив, що крилатий сонячний диск, можливо, спочатку увінчував різьблення.

Вважається, що яма, в якій він був похований, датується елліністичним періодом, що може пояснити, чому попередні дослідники не помітили його. Реставраційні роботи вже координуються з Державною радою старожитностей та спадщини Іраку з метою повернення плити на її первісне місце для публічного показу.

Важливо

Побудована на наркотиках влада: вчені знайшли докази ритуального вживання психоактивних речовин

Ця знахідка не лише поглиблює наше розуміння ассирійського мистецтва та релігійних практик, але й посилює історичне значення Ніневії як центру політичної та духовної влади. Запланована реставрація допоможе повернути цю стародавню спадщину в поле зору громадськості, дозволивши сучасній аудиторії побачити стародавній.

Раніше Фокус писав про стародавній монастир в Стамбулі, відомий як Кривава церква. Це єдина купольна візантійська церква в місті, яка досі функціонує як місце поклоніння і ніколи не була перетворена на мечеть.

Також ми розповідали про давньоримське місто, яке виявили в Англії. Археологи вже розпочали дослідження та поділилися першими результатами.