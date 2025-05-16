Найстаріша зоряна карта у світі походить із Китаю: чому не всі вчені з цим погоджуються

Учені припускають, що найдавнішу зоряну карту створили 2300 років тому в Стародавньому Китаї. Дослідження рукопису «Зоряний посібник майстра Ши» припускає, що він був складений у 355 році до н. е., що робить його старшим за грецьку зоряну карту Гіппарха більш ніж на два століття.

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Про це пише Live Science.

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Команда Китайської національної астрономічної обсерваторії застосувала техніку комп'ютерного зору, відому як узагальнене перетворення Хафа, для повторного аналізу манускрипту.

Цей цифровий інструмент виявляє геометричні патерни і допомагає виправити спотворення, дозволяючи дослідникам простежити оновлення, внесені до зоряного каталогу близько 125 року н. е.

Девід Панкен'є, почесний професор китайської астрономії в Університеті Лехі, високо оцінив результати дослідження, назвавши їх "досить переконливими" і такими, що узгоджуються з попередніми дослідженнями британського вченого Джозефа Нідема.

Автори стверджують, що походження зоряного посібника збігається з часом життя Ши Шена, історичної постаті, яка давно асоціюється з ранньою китайською астрономією.

Не всі експерти згодні з такими висновками

Десятиліттями вчені відзначали, що деякі вимірювання каталогу здаються на століття старішими за інші. Науковці можуть датувати зоряні карти, тому що з боку Землі сузір'я зміщуються впродовж сотень років через коливання осі нашої планети. Зірки також мають власний рух, а це означає, що різні століття матимуть різні карти нічного неба.

Однак історик Даніель Морган з французького Центру досліджень цивілізацій Східної Азії пропонує альтернативний погляд. Він вважає, що розбіжності могли виникнути через дефекти оригінального вимірювального інструменту, можливо, зміщеного лише на один градус.

"Можливо, вони створили інструмент, і він не був ідеальним — тоді аналіз даних астрономів ідеально узгоджується з історією людства", — сказав Морган.

Таке пояснення змістило б дату написання манускрипту ближче до 103 р. до н. е., що збігається з появою армілярної сфери — астрономічного приладу з обертових кілець — і підтверджує використання сферичної системи координат, знайденої в каталозі.

Морган також наголосив на конкурентний характер наукових претензій на історичні "першості". Він зазначив, що сучасні зусилля з датування стародавніх записів іноді формуються прагненням до національного престижу, динамікою, що підживлюється століттями колоніалізму та європоцентричних упереджень.

Панкен'є додав, що ранні західні дослідники часто відкидали китайські астрономічні записи, навіть коли пізніше виявлялося, що ці записи вражають своєю точністю.

Незалежно від того, який зоряний каталог — китайський чи грецький — є найдавнішим, обидва вони поступаються вавилонським зоряним записам, датованим VIII століттям до н. е.

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Однак ці тексти лише описують положення зірок і не містять пронумерованих записів чи візуальних зображень неба, що робить "Зоряний посібник майстра Ши" унікальним за своїм форматом та історичною цінністю.

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