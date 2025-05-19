Таких остались единицы: почему акведук Деликкемер оказался уникальной достопримечательностью (фото)

Акведук Деликкемер, спрятанный на юго-западе Турции, является свидетельством древнеримской изобретательности. Это сооружение, расположенное вблизи руин Патары, показывает, как ранним инженерам удавалось транспортировать воду на большие расстояния 2000 лет назад.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Акведук Деликкемер датируется эллинистическим периодом, но был расширен во времена римского господства. Когда-то он был частью 22-километровой водной системы, которая поставляла пресную воду с Исламларского нагорья в Патару, ключевой прибрежный город древней Ликии.

По словам археолога доктора Шевкета Акташа, который руководит раскопками в Патаре, самой примечательной особенностью акведука является его обратный сифон — техника, которая использовала силу тяжести и давление для транспортировки воды под гору, а затем обратно на гору по трубам, выложенным из каменных блоков.

Ежегодно устраиваются культурные мероприятия, во время которых община ходит пешим походом, отдавая дань уважения системе, которая обеспечивала жизнедеятельность целого города Фото: Bekir Bektaş/AA

"Техника обратного сифона является исключительным примером древних инноваций, — сказал ученый. "Она позволила спустить воду с высоты 170 метров до 140 метров, используя давление и силу тяжести".

Построенный из плотно подогнанных полых каменных блоков, сифон простирается почти на 200 метров. В древности вода, которую он переносил, направлялась в центральный резервуар в Патаре, откуда распределялась в общественные бани, фонтаны и даже в гавань.

Реверсивные сифоны, как в Деликкемере, полагаются на естественные силы. Вода, стекающая вниз, набирает скорость, и при правильной конструкции импульс выталкивает ее снова вверх на другую сторону долины. Для этого римляне использовали каменные каналы и герметичные трубы.

Сегодня старый акведук служит пешеходным маршрутом вдоль Ликийского пути Фото: Bekir Bektaş/AA

Одной из особенно впечатляющих особенностей, которую археологи стремятся реконструировать, является водяной занавес, некогда протекавший над воротами Патары.

Это часть современного проекта по консервации, цель которого — дать посетителям почувствовать, как выглядел вход в римский город — увидеть и услышать, как вода каскадом падает сверху.

Сегодня старый акведук служит пешеходным маршрутом вдоль Ликийского пути. Местные жители и туристы прогуливаются по древнему пути, окруженному сосновыми лесами и средиземноморскими пейзажами, заканчивающемуся возле монументальных руин Патары. Каждый год устраиваются культурные мероприятия, во время которых община ходит пешим походом, отдавая дань уважения системе, которая обеспечивала жизнедеятельность целого города.

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Эта инженерная реликвия является одним из наиболее хорошо сохранившихся римских акведуков в регионе, наряду с акведуками в Сиде, Мире и Аспендосе. Это сооружение является не только живописной достопримечательностью, но и напоминанием о том, как инфраструктура формировала города и цивилизацию.

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