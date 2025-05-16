Монета VI века переписала историю Узбекистана: что изменила невероятная находка (фото)

Вблизи столицы Узбекистана археологи нашли монету VI века, которая изменила хронологию тюркской истории. Монета с надписью "Тюрк-Каган" считается древнейшим известным письменным упоминанием названия "тюрк", которое опережает другие записи более чем на столетие.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Артефакт, найденный вблизи Ташкента, связывают с западнотюркским периодом. Профессор, доктор Гайбулла Бабаяров из Академии наук Узбекистана идентифицировал надпись согдийской письменностью как "twrk x'γ'n", что переводится как "Тюрк-Каган".

Профессор Бабаяров пояснил: "Первые упоминания термина "тюрк-каган" датируются Орхонскими надписями начала VIII века. Эта монета отодвигает этот исторический маркер на конец VI и начало VII веков, а именно на 580-610 годы".

Ученый добавил, что монета могла появиться во времена правления кагана Истеми, важного лидера Западного каганата Гектюрков, который управлял Ферганским регионом. Характеристики монеты, в частности ее диаметр, вес и состав металла, совпадают с характеристиками других монет периода Ябгулук, что отличает ее от монет, выпущенных во времена Ябгу-Каганата и более позднего Западного Тюркского каганата.

Монета могла появиться во времена правления кагана Истеми, важного лидера Западного каганата Гектюрков Фото: TRT Haber

Эта находка также противоречит древним взглядам на Гектюрков. Ранее ученые считали, что они были преимущественно кочевниками и мало использовали валюту.

Однако эта монета, вместе с более 20 другими из региона, имеющими такие титулы, как "Джабгу", "Кабгу-каган" и "каган", свидетельствует о том, что часть тюркского населения была вовлечена в организованную торговлю и жила в более постоянных поселениях.

Вместо того, чтобы идентифицировать конкретного правителя, словосочетание "тюрк-каган", скорее всего, служило более широким символом этнического и политического единства. Профессор Бабаяров сравнил его с более поздними монетами, которые содержали подобные фразы, указывающие на верность определенному государству.

Ученый отметил, что в отличие от стандартизированных надписей Тургеша, монеты Западного Гектюрка демонстрируют большую вариативность, что, возможно, отражает уникальные титулы отдельных правителей во время чеканки.

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Это открытие демонстрирует историческое значение таких регионов, как Ташкент и Фергана, как ранних центров тюркской цивилизации. Оно не только укрепляет хронологию тюркской идентичности, но и предлагает новые доказательства ранних государственных структур, предполагая, что эти общества были значительно более сложными и взаимосвязанными, чем считалось ранее.

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