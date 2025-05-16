Африканские фигурки в Израиле: ученые раскрыли неожиданные культурные связи, которым тысячи лет

В израильской пустыне Негев археологи обнаружили набор старинных резных фигурок. Открытие сделали в Тель-Малхате — месте, которое часто ассоциируется с библейским городом Молада.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Исследователи из Управления древностей Израиля и Кельнского университета во время раскопок обнаружили пять деревянных фигурок. Объекты были изготовлены из черного дерева, происходящего из южной Индии и Шри-Ланки.

Эти фигурки были частью христианских захоронений начала VI века, однако их особенность заключается в том, что они имеют африканские черты лица. Артефакты нашли вместе со стеклянными изделиями, алебастровыми и каменными украшениями и бронзовыми браслетами.

Эти фигурки были частью христианских захоронений начала VI века, однако их особенность заключается в том, что они имеют африканские черты лица Фото: IAA

Эли Эскузидо, глава Управления древностей, отметил ценность находки, заявив, что она показывает, как люди сохраняли свое наследие, приспосабливаясь к новым условиям.

Наличие этих фигурок свидетельствует о том, что они, вероятно, использовались как символы предков, предназначенные для сохранения идентичности и родословной.

Просверленные отверстия указывают на то, что их могли носить, что свидетельствует о двойной цели украшения и духовном значении.

Их сохранение на протяжении веков и связь с христианскими захоронениями отражает, как старые традиции сосуществовали с новыми религиозными практиками в эту эпоху.

"Африканские статуэтки в местных христианских могилах — редкое открытие", — отметили в Управлении древностей Израиля, подчеркнув их культурное значение.

Использование экзотических материалов, таких как цейлонское черное дерево, также указывает на широкие торговые сети, соединявшие Африку, Южную Аравию и Южную Азию.

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Это открытие проливает свет на то, как Израиль служил культурным перекрестком. Статуэтки являются не только свидетельством древней торговли, но и разнообразного наследия людей, которые жили в этом регионе.

Понимание таких находок добавляет глубины истории культурной преемственности и обмена в одном из самых исторически многослойных регионов мира.

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