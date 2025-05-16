Африканські фігурки в Ізраїлі: вчені розкрили неочікувані культурні зв'язки, яким тисячі років

В ізраїльській пустелі Негев археологи виявили набір старовинних різьблених фігурок. Відкриття зробили в Тель-Малхаті — місці, яке часто асоціюється з біблійним містом Молада.

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Про це пише Heritage Daily.

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Дослідники з Управління старожитностей Ізраїлю та Кельнського університету під час розкопок виявили п'ять дерев'яних фігурок. Об'єкти були виготовлені з чорного дерева, що походить з південної Індії та Шрі-Ланки.

Ці фігурки були частиною християнських поховань початку VI століття, проте їхня особливість полягає в тому, що вони мають африканські риси обличчя. Артефакти знайшли разом зі скляними виробами, алебастровими і кам'яними прикрасами та бронзовими браслетами.

Ці фігурки були частиною християнських поховань початку VI століття, проте їхня особливість полягає в тому, що вони мають африканські риси обличчя Фото: IAA

Елі Ескузідо, голова Управління старожитностей, відзначив цінність знахідки, заявивши, що вона показує, як люди зберігали свою спадщину, пристосовуючись до нових умов.

Наявність цих фігурок свідчить про те, що вони, ймовірно, використовувалися як символи предків, призначені для збереження ідентичності та родоводу.

Просвердлені отвори вказують на те, що їх могли носити, що свідчить про подвійну мету прикраси та духовне значення.

Їхнє збереження впродовж століть і зв'язок з християнськими похованнями відображає, як старі традиції співіснували з новими релігійними практиками в цю епоху.

"Африканські статуетки в місцевих християнських могилах — рідкісне відкриття", — зазначили в Управлінні старожитностей Ізраїлю, підкресливши їх культурне значення.

Використання екзотичних матеріалів, таких як цейлонське чорне дерево, також вказує на широкі торгівельні мережі, що з'єднували Африку, Південну Аравію та Південну Азію.

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Це відкриття проливає світло на те, як Ізраїль слугував культурним перехрестям. Статуетки є не лише свідченням давньої торгівлі, але й різноманітної спадщини людей, які жили в цьому регіоні.

Розуміння таких знахідок додає глибини історії культурної спадкоємності та обміну в одному з найбільш історично багатошарових регіонів світу.

Раніше Фокус писав про унікальний ассирійський рельєф, який нещодавно розкопали в Іраці. На знахідці зображено ассирійського правителя в оточенні Ашура, головного божества імперії, та Іштар, богині-покровительки Ніневії.

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