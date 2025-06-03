Забутий всіма курган виявився джерелом важливих знань і секретів древніх цивілізацій (фото)

У південно-східній частині Анатолії, Туреччина, вчені звернули увагу на курган Курт Тепесі, який може змінити наше уявлення про найдавніші етапи осілого життя людини. Дослідження є частиною проєкту Таш Тепелер, спрямованого на дослідження раннього монументального будівництва.

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Про це пише Arkeonews.

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Курт Тепесі — один із дванадцяти археологічних курганів у регіоні Таш Тепелер, серед яких Карахан Тепе, Сайбурч і Харбетсуван, які ставлять під сумнів старі уявлення про те, як і де зародилася цивілізація. На відміну від своїх більш відомих аналогів, Курт Тепесі в основному залишався в тіні.

Однак, на думку археологів, таких як Неджмі Карул, який очолює дослідницьку ініціативу Таш Тепелер, це місце може дати рідкісні уявлення про перехід від кочового способу життя до постійних поселень. Останні знахідки вказують на підземні споруди, Т-подібні стовпи та кам'яні знаряддя, які пов'язують це місце з докерамовим неолітом, приблизно між 9500 і 8000 роками до н. е.

Фото: Prof. Dr. Bahattin Çelik

Виявлений у 2013 році, Курт Тепесі розташований приблизно за 47 кілометрів на схід від Шанлиурфи і за 3 кілометри від села Сумаклі, на висоті 730 метрів над рівнем моря. Місце, відоме місцевим жителям як Куча Гура, виходить на перевал Чобан Крік і з'єднує родючі регіони через природний коридор.

Попри скромні розміри, курган має ознаки навмисного планування та використання в церемоніальних цілях. Пошкодження від незаконних розкопок та встановлення сучасної інфраструктури порушили цілісність частини місця, проте археологи виявили висічені в скелі порожнини, вирізьблений басейн та сліди кар'єру, який, як вважається, постачав камінь для споруд цього місця.

Один важливий стовп — ймовірно, з несанкціонованих розкопок — має характерний шевронний візерунок, що відрізняє його від подібних артефактів у Гьобеклі Тепе. Ще два стовпи, які, як вважається, походять з Курт Тепесі, знайшли в сусідньому селі. Їх розміри та стиль різьблення свідчать про локалізовані прояви символічного значення в рамках спільної культурної структури.

Курт Тепесі вирізняється багатошаровою історією. Розкопки виявили артефакти, які свідчать про те, що це місце виконувало як повсякденні, так і духовні функції.

Інструменти, точильні камені та архітектурні елементи без кераміки вказують на постійне використання, можливо, як побутового та ритуального центру. Це співіснування практичного життя та символічного вираження вказує на спосіб мислення, в якому виживання та духовність були глибоко пов'язані.

Замість того, щоб відокремлювати священні дії від повсякденних завдань, ранні мешканці, можливо, поєднували їх — вирізаючи символи та готуючи їжу в одному і тому ж середовищі.

Артефакти Курт Тепесі та його стратегічне розташування свідчать про те, що він був частиною ширшої мережі ранніх громад у Плодородному півмісяці. Його розташування поблизу великих річок і родючих земель вказує на центральну роль у сезонних зібраннях, торгівлі або ритуалах.

Дослідники вважають, що унікальний дизайн стовпів і просторове планування можуть відображати місцеві відмінності в системах вірувань. У міру вивчення цього місця ці відмінності можуть дати ширше уявлення про те, як ранні люди сприймали життя, смерть і космос у різних регіонах.

Зосереджуючи увагу на Курт Тепесі, дослідники демонструють важливість місць, які залишалися на периферії публічного та академічного дискурсу. Його нова роль у комплексі Таш Тепелер свідчить про те, що основи цивілізації були закладені не в одному місці, а в мережі пов'язаних між собою суспільств.

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Поточна робота Міністерства культури і туризму Туреччини та академічних команд обіцяє розкрити більше про це місце протягом найближчих років. Те, що лежить під землею, може змінити уявлення про те, як ранні спільноти жили, вірили і будували свій світ.

Також Фокус писав про стародавній монастир в Стамбулі, відомий як Кривава церква. Це єдина купольна візантійська церква в місті, яка досі функціонує як місце поклоніння і ніколи не була перетворена на мечеть.

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