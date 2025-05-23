Татуювання 800-річної мумії кидають виклик науці: чому вчені не можуть розгадати загадку (фото)

Загадкова мумія з рідкісними татуюваннями на обличчі, яка майже століття зберігалася в Італії, захопила дослідників. Подарована музею до 1930 року без будь-яких супровідних записів, вона нещодавно привернула увагу завдяки виявленню незвичайних чорнильних позначок на її обличчі.

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Про це пише Live Science.

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800-річна мумія, подарована музею в Італії сто років тому, виявила нові підказки про стародавні татуювання на обличчі. Але походження мумії залишається оповите таємницею.

Дослідження провела міжнародна команда вчених. Вони повідомили, що татуювання були як несподіваними у своєму розміщенні на обличчі, так і характерними завдяки складу чорнила.

Доросла жіноча мумія має коротке, пряме чорне волосся і щільно зігнуте — характерно для андських поховань. Вуглецевий аналіз фрагментів текстилю, знайдених на її тілі, дозволяє припустити, що вона померла десь між 1215 і 1382 роками нашої ери.

"На основі наявних доказів — зокрема, збереження, розміщення тіла, супутніх матеріалів і документів — можна стверджувати, що вона має південноамериканське походження", — повідомив провідний автор дослідження Джанлуїджі Манджапане, антрополог з Туринського університету.

Команда ідентифікувала кілька татуювань Фото: Journal of Cultural Heritage (2025)

Використовуючи інфрачервону рефлексографію — техніку, яку часто застосовують для реставрації творів мистецтва, — команда ідентифікувала кілька татуювань: три лінії на правій щоці, одну лінію на лівій щоці та унікальну S-подібну позначку на правому зап'ясті.

За словами дослідників, татуювання на обличчі дуже рідкісні в стародавньому регіоні Анд, а S-подібний дизайн є абсолютно унікальним для цієї місцевості.

Щоб ідентифікувати чорнило, вчені застосували неруйнівні методи і виявили, що воно складається з магнетиту — мінералу оксиду заліза — разом зі слідами авгіту. Ці мінерали часто зустрічаються разом на півдні Перу, що вказує на потенційне походження муміфікованої жінки.

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"Існує невелика кількість етнографічних свідчень з Америки, які описують використання мінеральних або земних пігментів, таких як гематит або магнетит, для татуювання, і нове дослідження досить добре вписується в них", — сказав Аарон Детер-Вольф, археолог із Відділу археології штату Теннессі, який не брав участі в дослідженні.

Однак він поставив під сумнів андське походження мумії. Науковець заявив: "Стилістично, ці конкретні позначки на обличчі мають набагато більше спільного з історичними традиціями Арктики або Амазонії, ніж з андськими практиками. Було б цікаво подивитися, що ізотопи кисню або інші дослідження можуть розповісти нам про походження цієї людини".

Однак наразі ізотопний аналіз ще не проводили, оскільки такі види досліджень інвазивними. Археологи вирішили поки зберегти цілісність останків. А проте подальші дослідження можуть бути проведені у майбутньому.

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