Нова таємниця: археологи виявили древнє поховання в Перу

Під час нещодавніх розкопок на важливому археологічному об'єкті в Перу археологи виявили древню поховальну споруду. Відкриття було зроблене на північній ділянці великого гірського комплексу в регіоні Амасонас.

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Про це пише Heritage Daily.

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Знахідка походить із Куелапа, стародавнього міста, збудованого чачапоями у VI столітті нашої ери, відомого своїми величними стінами та високим розташуванням над долиною Уткубамба.

Нещодавні зусилля Програми археологічних досліджень Куелапа (PRIAK) при Міністерстві культури Перу були зосереджені на шести круглих будівлях, деякі з яких містили поховання.

Однією з ключових виявлених особливостей є поховальна споруда чульпа, в якій археологи знайшли поховання, що супроводжувалося кількома підношеннями.

Серед них були виготовлена кам'яна сокира, шиферна підвіска з геометричними візерунками, а також фрагменти кам'яних інструментів і металевих предметів, які, як вважають, пов'язані з поховальними ритуалами.

Чульпи — це наземні гробниці, які зазвичай асоціюються з андськими культурами і часто використовуються для поховання елітних членів суспільства. Їх наявність у Куелапі свідчить про складну соціальну структуру та церемоніальну практику.

Кулон та символічні підношення також вказують на систему вірувань, що передбачала ритуальне поховання і вшанування померлих. Куелап, в якому колись проживало приблизно 3000 осіб, ймовірно, був покинутий після іспанського завоювання близько 1570 року, але його архітектура і матеріальні залишки продовжують давати уявлення про суспільство чачапоя.

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Теперішні розкопки є частиною масштабного дослідження, що охоплює понад 24 000 квадратних метрів у 16 окремих зонах розкопок в межах укріпленого міста.

Нещодавні знахідки не лише поглиблюють наше розуміння минулого способу життя в північних Андах, але й демонструють важливість збереження Куелапа.

Також Фокус писав про стародавній монастир в Стамбулі, відомий як Кривава церква. Це єдина купольна візантійська церква в місті, яка досі функціонує як місце поклоніння і ніколи не була перетворена на мечеть.

Також ми розповідали про рідкісне відкриття у Німеччині. Дослідники виявили поховальні урни бронзового віку, які збереглися неушкодженими до наших часів.