Розкрили ще одну таємницю Саттон-Ху: справжнє призначення візантійського артефакту (фото)

Археологи з Англії ідентифікували рідкісний артефакт VI століття, знайдений на місці розкопок Саттон Ху, як посудину для кремації. Об'єкт, візантійське відро, яке раніше вважалося декоративним, містило кремовані людські останки.

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Про це пише Arkeonews.

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Відро, відоме як відро Бромесвелла, було реконструйоване з фрагментів, знайдених під час розкопок у 1986, 2012 та останнього разу у 2023 роках. За словами археолога Ангуса Вейнрайта з Національного фонду, "це відро було б рідкісною і цінною річчю в англосаксонські часи", додавши, що воно використовувалося для зберігання останків людини, яка мала велике значення.

Предмет прикрашений зображеннями оголених воїнів і левів, а також грецьким написом: "Використовуйте це на здоров'я, пане графе, на довгі і щасливі роки". Експерти вважають, що він походить з Візантійської імперії, а потім був перероблений для ритуалу кремації у Східній Англії.а

Фото: David Brunetti/National Trust

Під час розкопок під керівництвом Time Team у партнерстві з FAS Heritage і Національним фондом також були виявлені кістки коня і незгорілий гребінь з рогу поряд з людськими останками — ознаки елітного статусу поховання.

Використання розкішного предмета зі Східного Середземномор'я в північноєвропейському контексті кремації демонструє складне поєднання традицій. Доктор Хелен Гіке з Time Team назвала знахідку «першим відомим прикладом використання такої посудини для поховання під час кремації».

Вона зазначила: «Це дивовижне поєднання — класичний візантійський артефакт, використаний для кремації в германському стилі». Висока майстерність виготовлення відра, включаючи концентричні кільця холодної ковки, виявлені за допомогою комп'ютерної томографії, підтверджує його походження з Візантії.

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Місце знахідки Саттон Ху, пов'язане з Королівством Східної Англії початку VII століття, продовжує розкривати культурні перетини між Середземномор'ям і Північною Європою. Подальші дослідження заплановані на червень, і вчені сподіваються проаналізувати стародавню ДНК з останків і гребінця з рогу, щоб отримати більше інформації про поховану там людину.

Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття у Туреччині. У місті, яке незабаром має відвідати новообраний Папа Лев XIV, виявили стародавню мозаїку, пов'язану з першими християнами.

Також ми розповідали про рідкісну монету VI століття, яка змінила хронологію тюркської історії. Ця монета могла з'явитися за часів правління кагана Істемі, важливого лідера Західного каганату Гектюрків.