Раскрыли еще одну тайну Саттон-Ху: истинное назначение византийского артефакта (фото)

Археологи из Англии идентифицировали редкий артефакт VI века, найденный на месте раскопок Саттон Ху, как сосуд для кремации. Объект, византийское ведро, которое ранее считалось декоративным, содержало кремированные человеческие останки.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Ведро, известное как ведро Бромесвелла, было реконструировано из фрагментов, найденных во время раскопок в 1986, 2012 и последний раз в 2023 годах. По словам археолога Ангуса Вейнрайта из Национального фонда, "это ведро было бы редкой и ценной вещью в англосаксонские времена", добавив, что оно использовалось для хранения останков человека, который имел большое значение.

Предмет украшен изображениями обнаженных воинов и львов, а также греческой надписью: "Используйте это на здоровье, господин граф, на долгие и счастливые годы". Эксперты считают, что он происходит из Византийской империи, а затем был переделан для ритуала кремации в Восточной Англии.

Фото: David Brunetti/National Trust

Во время раскопок под руководством Time Team в партнерстве с FAS Heritage и Национальным фондом также были обнаружены кости лошади и несгоревший гребень из рога рядом с человеческими останками — признаки элитного статуса захоронения.

Использование роскошного предмета из Восточного Средиземноморья в североевропейском контексте кремации демонстрирует сложное сочетание традиций. Доктор Хелен Гике из Time Team назвала находку "первым известным примером использования такого сосуда для захоронения во время кремации".

Она отметила: "Это удивительное сочетание — классический византийский артефакт, использованный для кремации в германском стиле". Высокое мастерство изготовления ведра, включая концентрические кольца холодной ковки, обнаруженные с помощью компьютерной томографии, подтверждает его происхождение из Византии.

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Место находки Саттон Ху, связанное с Королевством Восточной Англии начала VII века, продолжает раскрывать культурные пересечения между Средиземноморьем и Северной Европой. Дальнейшие исследования запланированы на июнь, и ученые надеются проанализировать древнюю ДНК из останков и гребешка из рога, чтобы получить больше информации о похороненном там человеке.

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