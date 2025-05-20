Тайна раскрыта: почему бетон древних римлян лучше современного (фото)

Спустя почти две тысячи лет после господства Римской империи по всей Европе до сих пор стоят античные сооружения — храмы, акведуки и общественные бани. От Италии до Испании и Англии, эти здания выдержали века атмосферных воздействий, что вызывает вопрос: что придало римским постройкам такую удивительную долговечность?

Related video

Об этом пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Такие ученые, как Кевин Дикус из Университета штата Орегон и Сомаех Насири из Калифорнийского университета в Дэвисе, указывают на то, что римляне использовали бетон как основную причину. По словам Дикуса, римский бетон "построил империю", а его прочность обусловлена как его ингредиентами, так и способом их смешивания.

Чтобы понять римский бетон, полезно сначала взглянуть на современный цемент. Самый распространенный сегодня вид портландцемента изготавливается путем нагревания известняка и глины до температуры около 1500 градусов по Цельсию, образуя клинкер, который затем измельчается в мелкий порошок.

В то время как современный бетон обычно служит от 75 до 100 лет, римские постройки выдерживали тысячелетия. Одной из причин может быть древняя технология горячего смешивания, которая сочетала негашеную известь, золу и воду при высокой температуре, что позволяло известковым комкам оставаться нетронутыми.

В то время как современный бетон обычно служит от 75 до 100 лет, римские сооружения выдерживали тысячелетия Фото: Википедия

Благодаря этому куски известняка помогали бетону восстанавливаться. Ученые обнаружили, что они реагируют на проникновение воды, образуя кристаллы кальцита, которые заполняют трещины в структуре.

Этот эффект демонстрирует 2000-летняя гробница Цецилии Метеллы близ Рима, где трещины заметно запечатаны кальцитами.

Исследование 2023 года, проведенное в Массачусетском технологическом институте, с помощью электронной микроскопии и рентгеновских лучей проанализировало эти особенности, подтвердив наличие и функцию известковых кластеров в древнем материале.

Важно

Редкое открытие: археологи обнаружили старинную мраморную мастерскую (фото)

Понимание того, почему римский бетон остается актуальным и сегодня, поднимает глобальные вопросы об устойчивости и долговечности в современном строительстве. Секреты античного строительства, которые постепенно раскрываются современной наукой, могут помочь усовершенствовать то, как мы строим в будущем.

Также Фокус писал о древнем монастыре в Стамбуле, известном как Кровавая церковь. Это единственная купольная византийская церковь в городе, которая до сих пор функционирует как место поклонения и никогда не была превращена в мечеть.

Также мы рассказывали о редком открытии в Германии. Исследователи обнаружили погребальные урны бронзового века, которые сохранились невредимыми до наших дней.