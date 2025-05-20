Тайна раскрыта: почему бетон древних римлян лучше современного (фото)
Спустя почти две тысячи лет после господства Римской империи по всей Европе до сих пор стоят античные сооружения — храмы, акведуки и общественные бани. От Италии до Испании и Англии, эти здания выдержали века атмосферных воздействий, что вызывает вопрос: что придало римским постройкам такую удивительную долговечность?
Об этом пишет Live Science.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Такие ученые, как Кевин Дикус из Университета штата Орегон и Сомаех Насири из Калифорнийского университета в Дэвисе, указывают на то, что римляне использовали бетон как основную причину. По словам Дикуса, римский бетон "построил империю", а его прочность обусловлена как его ингредиентами, так и способом их смешивания.
Чтобы понять римский бетон, полезно сначала взглянуть на современный цемент. Самый распространенный сегодня вид портландцемента изготавливается путем нагревания известняка и глины до температуры около 1500 градусов по Цельсию, образуя клинкер, который затем измельчается в мелкий порошок.
В то время как современный бетон обычно служит от 75 до 100 лет, римские постройки выдерживали тысячелетия. Одной из причин может быть древняя технология горячего смешивания, которая сочетала негашеную известь, золу и воду при высокой температуре, что позволяло известковым комкам оставаться нетронутыми.
Благодаря этому куски известняка помогали бетону восстанавливаться. Ученые обнаружили, что они реагируют на проникновение воды, образуя кристаллы кальцита, которые заполняют трещины в структуре.
Этот эффект демонстрирует 2000-летняя гробница Цецилии Метеллы близ Рима, где трещины заметно запечатаны кальцитами.
Исследование 2023 года, проведенное в Массачусетском технологическом институте, с помощью электронной микроскопии и рентгеновских лучей проанализировало эти особенности, подтвердив наличие и функцию известковых кластеров в древнем материале.Важно
Понимание того, почему римский бетон остается актуальным и сегодня, поднимает глобальные вопросы об устойчивости и долговечности в современном строительстве. Секреты античного строительства, которые постепенно раскрываются современной наукой, могут помочь усовершенствовать то, как мы строим в будущем.
Также Фокус писал о древнем монастыре в Стамбуле, известном как Кровавая церковь. Это единственная купольная византийская церковь в городе, которая до сих пор функционирует как место поклонения и никогда не была превращена в мечеть.
Также мы рассказывали о редком открытии в Германии. Исследователи обнаружили погребальные урны бронзового века, которые сохранились невредимыми до наших дней.