Редкое открытие: археологи обнаружили старинную мраморную мастерскую (фото)

На острове Парос археологи обнаружили древнюю мраморную мастерскую эллинистического периода. Это открытие дает представление о том, как древнегреческие скульпторы создавали статуи в натуральную величину более двух тысячелетий спустя.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Недавние раскопки на участке Флога в Парикии обнаружили остатки мраморной мастерской, датированной 323-31 годами до н. э.

Исследования, проведенные Эфоратом древностей Кикладов, подтвердили, что этот объект также функционировал как жилое пространство, а его происхождение датируется V или IV веком до н. э.

На месте раскопок археологи нашли незавершенные статуи, мраморную крошку, металлический шлак, пигменты и инструменты, что указывает на производство скульптурного искусства.

Большинство работ изображают Афродиту, что демонстрирует как художественное направление того периода, так и религиозное значение скульптуры в античной повседневной жизни.

Незавершенная статуэтка, вероятно, с изображением Афродиты. Фото: Greek Ministry of Culture

Парос издавна известен своим мелкозернистым, полупрозрачным парийским мрамором — одним из самых востребованных материалов в античном мире.

Этот мрамор, из которого изготовлены такие известные статуи, как Венера Милосская, сформировал значительную часть греческой художественной идентичности.

На месте раскопок археологи нашли незавершенные статуи, мраморную крошку, металлический шлак, пигменты и инструменты Фото: Greek Ministry of Culture

Раскопки предыдущих десятилетий намекают на важность этого места, а разбросанные артефакты, такие как бытовая керамика, указывают на то, что оно служило одновременно и домом, и мастерской.

Особенно примечательной комнатой в комплексе была комната с выложенным галькой полом и настенной живописью, идентифицированная как андрон — социальная зона для мужчин, типичная для греческих жилищ.

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Изучая, как работали и жили античные художники, исследователи получают ценные знания о культурных практиках и творческих методах. Мастерская на Паросе служит ощутимой связью с мастерством и эстетическими ценностями, которые помогли определить западные художественные традиции.

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