Редкое открытие: археологи обнаружили старинную мраморную мастерскую (фото)
На острове Парос археологи обнаружили древнюю мраморную мастерскую эллинистического периода. Это открытие дает представление о том, как древнегреческие скульпторы создавали статуи в натуральную величину более двух тысячелетий спустя.
Об этом пишет Arkeonews.
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Недавние раскопки на участке Флога в Парикии обнаружили остатки мраморной мастерской, датированной 323-31 годами до н. э.
Исследования, проведенные Эфоратом древностей Кикладов, подтвердили, что этот объект также функционировал как жилое пространство, а его происхождение датируется V или IV веком до н. э.
На месте раскопок археологи нашли незавершенные статуи, мраморную крошку, металлический шлак, пигменты и инструменты, что указывает на производство скульптурного искусства.
Большинство работ изображают Афродиту, что демонстрирует как художественное направление того периода, так и религиозное значение скульптуры в античной повседневной жизни.
Парос издавна известен своим мелкозернистым, полупрозрачным парийским мрамором — одним из самых востребованных материалов в античном мире.
Этот мрамор, из которого изготовлены такие известные статуи, как Венера Милосская, сформировал значительную часть греческой художественной идентичности.
Раскопки предыдущих десятилетий намекают на важность этого места, а разбросанные артефакты, такие как бытовая керамика, указывают на то, что оно служило одновременно и домом, и мастерской.
Особенно примечательной комнатой в комплексе была комната с выложенным галькой полом и настенной живописью, идентифицированная как андрон — социальная зона для мужчин, типичная для греческих жилищ.Важно
Изучая, как работали и жили античные художники, исследователи получают ценные знания о культурных практиках и творческих методах. Мастерская на Паросе служит ощутимой связью с мастерством и эстетическими ценностями, которые помогли определить западные художественные традиции.
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