Рідкісне відкриття: археологи виявили старовинну мармурову майстерню (фото)

На острові Парос археологи виявили древню мармурову майстерню елліністичного періоду. Це відкриття дає уявлення про те, як давньогрецькі скульптори створювали статуї в натуральну величину понад два тисячоліття потому.

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Про це пише Arkeonews.

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Нещодавні розкопки на ділянці Флога в Парікії виявили залишки мармурової майстерні, датованої 323-31 роками до н. е.

Дослідження, проведені Ефоратом старожитностей Кікладів, підтвердили, що цей об'єкт також функціонував як житловий простір, а його походження датується V або IV століттям до н. е.

На місці розкопок археологи знайшли незавершені статуї, мармурову крихту, металевий шлак, пігменти та інструменти, що вказує на виробництво скульптурного мистецтва.

Більшість робіт зображають Афродіту, що демонструє як мистецький напрям того періоду, так і релігійне значення скульптури в античному повсякденному житті.

Незавершена статуетка, ймовірно, із зображенням Афродіти Фото: Greek Ministry of Culture

Парос здавна відомий своїм дрібнозернистим, напівпрозорим парійським мармуром — одним з найбільш затребуваних матеріалів в античному світі.

Цей мармур, з якого виготовлені такі відомі статуї, як Венера Мілоська, сформував значну частину грецької мистецької ідентичності.

На місці розкопок археологи знайшли незавершені статуї, мармурову крихту, металевий шлак, пігменти та інструменти Фото: Greek Ministry of Culture

Розкопки попередніх десятиліть натякають на важливість цього місця, а розкидані артефакти, такі як побутова кераміка, вказують на те, що воно слугувало одночасно і домом, і майстернею.

Особливо примітною кімнатою в комплексі була кімната з викладеною галькою підлогою та настінним живописом, ідентифікована як андрон — соціальна зона для чоловіків, типова для грецьких помешкань.

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Таких залишилися одиниці: чому акведук Деліккемер виявився унікальною пам'яткою (фото)

Вивчаючи, як працювали і жили античні митці, дослідники отримують цінні знання про культурні практики та творчі методи. Майстерня на Паросі слугує відчутним зв'язком з майстерністю та естетичними цінностями, які допомогли визначити західні мистецькі традиції.

Раніше Фокус писав про Акведук Деліккемер у Туреччині. Колись він був частиною 22-кілометрової водної системи, яка постачала прісну воду з Ісламларського нагір'я до Патари, ключового прибережного міста стародавньої Лікії.

Також ми розповідали про неочікуване відкриття у Туреччині. У місті, яке незабаром має відвідати новообраний Папа Лев XIV, виявили стародавню мозаїку, пов'язану з першими християнами.